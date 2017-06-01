Стас Михайлов о «заминировавших» Псковскую филармонию «телефонных террористах»: Надеюсь, Бог этих людей рассудит (ВИДЕО)

22:05, 27 ноября 2017, ПАИ

«Спасибо за понимание! Что касается этих людей - над ними Бог, надеюсь, он их рассудит. Надеюсь, наши органы найдут этих людей», - заявил Стас Михайлов, возобновляя концерт, прерванный анонимным звонком о бомбе, якобы заложенной в здании БКЗ Псковской филармонии.

«А наш концерт продолжается и в нем будут звучать веселые песни», - добавил певец, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, сегодня в Пскове был прерван концерт Стаса Михайлова, проходивший в большом концертном зале Псковской областной филармонии. Причиной стал анонимный звонок с сообщением о заложенном взрывном устройстве. После проверки здания кинологами концерт возобновлен. Для проверки информации о заминировании привлекались 4 единицы техники, 12 человек.