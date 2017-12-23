Бюджет в мандаринах

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Выступление коммуниста больше напоминало подборку агитационных тезисов и популистских лозунгов. «Бюджетную политику можно назвать эффективной, если молодые не уезжают в поисках лучшей доли, а пожилые не умирают раньше времени», — сказал Алексеенко и начал перечислять недостатки существующей политики: дескать, поборы с граждан растут, правительство успокаивает, что деньги на «майские указы» есть, но какой от этого прок, если покупательская способность падает…

В качестве подтверждения своих слов он заявил, что около трети жителей области могут позволить себе лишь траты на оплату жилищно-коммунальных услуг, продукты и товары первой необходимости. «Путешествия, театры, концерты, книги — то, что при социализме было нормой, сейчас стало роскошью», — заявил лидер местного отделения КПРФ и с ностальгией помянул сталинские времена с ежегодным снижением цен.

Затем довольно сумбурно выступающий прошёлся по переоценке кадастровой стоимости недвижимости, по оптимизации социальной сферы, и, наконец, подошёл к сути. Он сравнил работу согласительной комиссии по подготовке проекта бюджета ко 2-му чтению с визитами ходоков к Ленину. «Некоторые вопросы не решаются пятилетками! — возмущался Пётр Васильевич. — Ответ один: «Денег нет, но вы держитесь!»

Ни с того ни с сего Алексеенко нашёл крайних во всей этой истории. Ими ожидаемо оказались банкиры. Поводом для такого вывода стало то, что 5 лет регион, по словам коммуниста, не может найти 40 млн рублей для решения проблемы с Невельской районной больницей, тогда как один из местных банков провёл ремонт офиса стоимостью 50 млн рублей. По мысли представителя компартии, средства на этот ремонт финансовая организация получила... от сверхприбылей на комиссиях за переводы коммунальных платежей.

Закончил свой спич Алексеенко словами о том, что фракция КПРФ считает поправки в бюджет ко 2-му чтению косметическими, что они не отменяют «антисоциальный характер» документа, и что, следоательно, коммунисты поддерживать его не будут.

Это, однако, совершенно не помешало ему в перерыве после голосования за бюджет ничтоже сумняшеся заявить: «Бюджет, как говорится, сбалансированный, но напряженный. Тем не менее, без бюджета жить нельзя, поэтому будем довольствоваться тем, что есть». До кучи (следите за руками!) персек пообещал в течение 2018 года ещё и поддерживать все поправки в этот в целом отвергнутый коммунистами бюджет, связанные с увеличением доходной базы!

Второе выступление — справедливоросса Панченко — было более интригующим. Уже хотя бы потому, что это был дебют такого послания «городу и миру» от сменщика в областном Собрании Олега Брячака, который в последнее время поднаторел в риторике. Однако руководитель «Евро-Керамики» пока ещё, видимо, слабо освоился в новой публичной роли, потому что говорил тихо и слишком сухо. Он зачем-то заведомо поставил себя в позицию проигравшего и рассказал, что представители «Единой России» на комитете по законодательству выступили против инициативы справедливороссов об изменении метода распределения мандатов в Псковской области.

Про саму инициативу он коротко сказал в том духе, что применяемый в Псковской области с 2011 года метод Империале несправедлив, так как при нем лидирующей партии достаются ещё и голоса, отданные за не преодолевшие минимальный барьер политические объединения. Так, привел пример Панченко, на прошедших выборах в Псковгордуму единороссы набрали около 40% голосов по партийным спискам, но получили 5 мандатов из 10 (то есть уже 50%).

«Мы предложили метод, который используется в трети российских регионов и в Государственной Думе. На комитете нас поддержало «Яблоко», коммунисты — только единороссы проголосовали против», — возмущался справедливоросс.

«Алексей Анатольевич [Севастьянов] сказал, что «забыли, проехали». Но забыть не получается, — продолжил Панченко, и выдал маленькую сенсацию о том, что с самого утра у бывших кандидатов в гордуму от «Справедливой России» и КПРФ, которых в предвыборный период именовали не иначе, как «группа Гавунаса», прошли обыски. «То есть происходит давление, политический террор — не знаю, какое определение найти», — только и сумел выдавить из себя эсер. Хотя ожидать в такой истории можно было куда более громких речей.

Лев Шлосберг («Яблоко») и на этой сессии продолжил свою уже довольно продолжительную серию докладов по экономической проблематике. В этот раз — сессия-то бюджетная! — он решил сравнить расходы федерального и региональных бюджетов, и обнаружил, по выражению депутата, «две принципиальные вещи».

Во-первых, расходы на оборону и правоохранительные органы в структуре федерального бюджета в последнее время заметно выросли. «Федеральный бюджет России – это бюджет полицейского государства, ведущего войну. Каждый третий рубль из федерального бюджета уходит либо на правоохранительные структуры, либо на военные расходы. Сегодня Россия – воюющее государство согласно официальной структуре расходов её бюджета», — патетически восклицал политик, работая, безусловно, на камеру: давно известно, что в зале областного Собрания его пацифистский настрой отклика не находит.

Вторым — и более важным — выводом из сравнительного анализа бюджетов стало то, что именно регионы несут основную нагрузку по основным направлениям социальных расходов: соцпомощи, финансирования ЖКХ, здравоохранения, образования и спорта и т. д.

«В структуре расходов российских регионов на первое место выходит социальная нагрузка, которая в разы превышает экономический потенциал большинства регионов, в том числе по оплате труда. Расходы региональных бюджетов на здравоохранение, образование, культуру, физическую культуру и спорт, жилищно-коммунальное хозяйство существенно (от 4 до 12 раз) превышают расходы федерального бюджета», — отметил Шлосберг.

Наконец, он не удержался от традиционных эсхатологических ноток и, начав с того, что согласно официальным прогнозам правительства РФ, нефть в 2018 году чуть подешевеет и рубль ещё больше ослабнет, закончил замечанием, что на покрытие заложенного в проекте федерального бюджета дефицита на 2019-2020 годы средств Фонда национального благосостояния, из которых недоимка ранее покрывалась, уже не хватит.