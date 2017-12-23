Бюджет в мандаринах
16-я, последняя в уходящем 2017 году сессия Псковского областного Собрания депутатов, главным вопросом которой стало окончательное рассмотрение бюджета региона, оказалась на редкость короткой и местами даже предпразднично миролюбивой. Не обошлось на ней и без «подарков» (региональные политики неловкими высказываниями то и дело давали своим оппонентам поводы для троллинга) и разнообразных сюрпризов.
«Было время и цены снижали»
КОРОТКО: В ходе традиционных «десятиминуток гнева» лидер псковских коммунистов Пётр Алексеенко раскритиковал бюджетную политику в стране, поностальгировал о ежегодном снижении цен при Сталине, возмутился ценой ремонта местного офиса одного из банков и в итоге заявил, что альтернативы «левому повороту» нет.
Также на сессии дебютировал с сольным выступлением руководитель завода «Евро-Керамика» Владимир Панченко. Он сообщил коллегам об утренних обысках у представителей «Справедливой России» и КПРФ в рамках предвыборного дела о предполагаемом подкупе избирателей. Это сообщение, однако, не стало стержнем его выступления, как стоило бы ожидать. Оно оказалось лишь фрагментом преамбулы к анонсу внесённого справедливороссами законопроекта об изменении математического принципа распределения депутатских мандатов на выборах в области с метода Империале на метод Хэйера-Нимейра. На предыдущей сессии разработку этого закона анонсировала Наталья Тудакова.
Наконец, «яблочник» Лев Шлосберг вновь выступил с просветительским докладом. На этот раз он сравнил расходы федерального и региональных бюджетов, чтобы продемонстрировать, во-первых, большие расходы федерации на оборону и правоохранительные органы, а во-вторых — перекладывание на плечи субъектов федерации основного бремени расходов на социальную поддержку, ЖКХ, образование, физкультуру и спорт.
Выступление коммуниста больше напоминало подборку агитационных тезисов и популистских лозунгов. «Бюджетную политику можно назвать эффективной, если молодые не уезжают в поисках лучшей доли, а пожилые не умирают раньше времени», — сказал Алексеенко и начал перечислять недостатки существующей политики: дескать, поборы с граждан растут, правительство успокаивает, что деньги на «майские указы» есть, но какой от этого прок, если покупательская способность падает…
В качестве подтверждения своих слов он заявил, что около трети жителей области могут позволить себе лишь траты на оплату жилищно-коммунальных услуг, продукты и товары первой необходимости. «Путешествия, театры, концерты, книги — то, что при социализме было нормой, сейчас стало роскошью», — заявил лидер местного отделения КПРФ и с ностальгией помянул сталинские времена с ежегодным снижением цен.
Затем довольно сумбурно выступающий прошёлся по переоценке кадастровой стоимости недвижимости, по оптимизации социальной сферы, и, наконец, подошёл к сути. Он сравнил работу согласительной комиссии по подготовке проекта бюджета ко 2-му чтению с визитами ходоков к Ленину. «Некоторые вопросы не решаются пятилетками! — возмущался Пётр Васильевич. — Ответ один: «Денег нет, но вы держитесь!»
Ни с того ни с сего Алексеенко нашёл крайних во всей этой истории. Ими ожидаемо оказались банкиры. Поводом для такого вывода стало то, что 5 лет регион, по словам коммуниста, не может найти 40 млн рублей для решения проблемы с Невельской районной больницей, тогда как один из местных банков провёл ремонт офиса стоимостью 50 млн рублей. По мысли представителя компартии, средства на этот ремонт финансовая организация получила... от сверхприбылей на комиссиях за переводы коммунальных платежей.
Закончил свой спич Алексеенко словами о том, что фракция КПРФ считает поправки в бюджет ко 2-му чтению косметическими, что они не отменяют «антисоциальный характер» документа, и что, следоательно, коммунисты поддерживать его не будут.
Это, однако, совершенно не помешало ему в перерыве после голосования за бюджет ничтоже сумняшеся заявить: «Бюджет, как говорится, сбалансированный, но напряженный. Тем не менее, без бюджета жить нельзя, поэтому будем довольствоваться тем, что есть». До кучи (следите за руками!) персек пообещал в течение 2018 года ещё и поддерживать все поправки в этот в целом отвергнутый коммунистами бюджет, связанные с увеличением доходной базы!
Второе выступление — справедливоросса Панченко — было более интригующим. Уже хотя бы потому, что это был дебют такого послания «городу и миру» от сменщика в областном Собрании Олега Брячака, который в последнее время поднаторел в риторике. Однако руководитель «Евро-Керамики» пока ещё, видимо, слабо освоился в новой публичной роли, потому что говорил тихо и слишком сухо. Он зачем-то заведомо поставил себя в позицию проигравшего и рассказал, что представители «Единой России» на комитете по законодательству выступили против инициативы справедливороссов об изменении метода распределения мандатов в Псковской области.
Про саму инициативу он коротко сказал в том духе, что применяемый в Псковской области с 2011 года метод Империале несправедлив, так как при нем лидирующей партии достаются ещё и голоса, отданные за не преодолевшие минимальный барьер политические объединения. Так, привел пример Панченко, на прошедших выборах в Псковгордуму единороссы набрали около 40% голосов по партийным спискам, но получили 5 мандатов из 10 (то есть уже 50%).
«Мы предложили метод, который используется в трети российских регионов и в Государственной Думе. На комитете нас поддержало «Яблоко», коммунисты — только единороссы проголосовали против», — возмущался справедливоросс.
«Алексей Анатольевич [Севастьянов] сказал, что «забыли, проехали». Но забыть не получается, — продолжил Панченко, и выдал маленькую сенсацию о том, что с самого утра у бывших кандидатов в гордуму от «Справедливой России» и КПРФ, которых в предвыборный период именовали не иначе, как «группа Гавунаса», прошли обыски. «То есть происходит давление, политический террор — не знаю, какое определение найти», — только и сумел выдавить из себя эсер. Хотя ожидать в такой истории можно было куда более громких речей.
Лев Шлосберг («Яблоко») и на этой сессии продолжил свою уже довольно продолжительную серию докладов по экономической проблематике. В этот раз — сессия-то бюджетная! — он решил сравнить расходы федерального и региональных бюджетов, и обнаружил, по выражению депутата, «две принципиальные вещи».
Во-первых, расходы на оборону и правоохранительные органы в структуре федерального бюджета в последнее время заметно выросли. «Федеральный бюджет России – это бюджет полицейского государства, ведущего войну. Каждый третий рубль из федерального бюджета уходит либо на правоохранительные структуры, либо на военные расходы. Сегодня Россия – воюющее государство согласно официальной структуре расходов её бюджета», — патетически восклицал политик, работая, безусловно, на камеру: давно известно, что в зале областного Собрания его пацифистский настрой отклика не находит.
Вторым — и более важным — выводом из сравнительного анализа бюджетов стало то, что именно регионы несут основную нагрузку по основным направлениям социальных расходов: соцпомощи, финансирования ЖКХ, здравоохранения, образования и спорта и т. д.
«В структуре расходов российских регионов на первое место выходит социальная нагрузка, которая в разы превышает экономический потенциал большинства регионов, в том числе по оплате труда. Расходы региональных бюджетов на здравоохранение, образование, культуру, физическую культуру и спорт, жилищно-коммунальное хозяйство существенно (от 4 до 12 раз) превышают расходы федерального бюджета», — отметил Шлосберг.
Наконец, он не удержался от традиционных эсхатологических ноток и, начав с того, что согласно официальным прогнозам правительства РФ, нефть в 2018 году чуть подешевеет и рубль ещё больше ослабнет, закончил замечанием, что на покрытие заложенного в проекте федерального бюджета дефицита на 2019-2020 годы средств Фонда национального благосостояния, из которых недоимка ранее покрывалась, уже не хватит.
Рокировки
КОРОТКО: Парламентарии утвердили в должности нового депутата директора Плюсской средней школы Оксану Лазареву, а в должности нового председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию - Андрея Козлова.
В начале сессии депутаты утвердили нового обладателя мандата, ставшего вакантным после назначения 2 ноября экс-губернатора Андрея Турчака сенатором от регионального парламента. Заветную «корочку» и карточку для голосования получила директор Плюсской средней школы Оксана Лазарева, которая баллотировалась от «Единой России» по списку региональной группы № 19.
Таким образом, не оправдались надежды на возвращение в парламентский коллектив экс-депутата Николая Бурого, который первоначально и отказался от мандата, чтобы дать возможность пройти в Совет Федерации бывшему главе региона. Взамен ему, как известно, досталась должность помощника Турчака.
Вторым кадровым решением сессии стало возвращение на пост председателя парламентского комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию руководителя новосокольнического агропредприятия «Красное знамя» Андрея Козлова. Напомним, он освободил пост председателя комитета, который тогда именовался лишь «по АПК и природопользованию», ещё в прошлом созыве — в апреле 2015 года. Своё решение депутат объяснял загруженностью на основной работе из-за планов по строительству новой молочно-товарной фермы на 1800 голов.
Козлова на посту председателя комитета, как известно, тогда сменил руководитель «ПсковАгроИнвеста» Александр Братчиков, которые недавно сдал свой мандат в связи с назначением сити-менеджером Пскова. Теперь всё вернулось на круги своя.
Взять всё и поделить
КОРОТКО: После работы согласительной комиссии, в которой принимали участие представители всех фракций, бюджет региона во 2-м и 3-м чтении был принят без особых препон и ярких обсуждений. Драматургия прослеживалась разве что вокруг традиционного уже обсуждения поправок в бюджет, подготовленных Львом Шлосбергом. В этот раз политик ограничился всего лишь 9 поправками, но не подготовился к вполне очевидным контраргументам на них. Кроме того, маленькой сенсацией стало огорошившее «яблочника» признание врио губернатора о неготовности областных властей подписывать с Минфином соглашение о реструктуризации госдолга на предложенных региону кабальных условиях.
Перейдя к вопросу о бюджете, спикер Собрания Александр Котов сделал краткий доклад о работе согласительной комиссии.
«Комиссией были рассмотрены наказы избирателей за 2017 год и соответствующее предложение было внесено в комитет по бюджету, финансам и налоговой политике. Также была рассмотрена реализация отдельных рекомендаций, изложенный в постановления областного Собрания депутатов от 26 декабря 2016 года. — рассказал председатель. — Были в целом рассмотрены 90 предложений, внесённых на рассмотрение депутатами областного Собрания, органами власти муниципальных образований, общественными организациями, нашими уполномоченными». Отдельно он выделил предложения единственного в местном парламенте представителя «Яблока»: «Были рассмотрены 9 поправок, внесённых депутатом Шлосбергом».
Следом продолжился стандартный ряд: «…были рассмотрены замечания, изложенные в заключениях на проект закона об областном бюджете на 2018 год и плановый период Счётной палатой, правовым управлением областного Собрания, прокуратурой Псковской области и была рассмотрена таблица поправок, подготовленная администрацией области в связи с предоставлением дополнительных средств федерального бюджета».
Котов сообщил депутатам, что комиссия согласовала поправки в бюджет, подготовленные администрацией области, но не выработала согласованного мнения по поправкам Шлосберга, в связи с чем их рекомендуется отклонить.
Крое того, добавил он, «было принято решение рекомендовать областному Собранию депутатов направить два обращения в правительство РФ». Во-первых, депутаты решили попросить кабинет министров учитывать при распределении субвенций, предоставляемых из бюджета федерального Фонда обязательного медицинского страхования, особенности субъектов РФ в части расселения населения по территории и долю лиц старше трудоспособного возраста в численности постоянного населения. Попросту говоря, псковские депутаты надеются, что Москва будет давать больше денег на здравоохранение Псковской области в связи с тем, что здесь проживает большое количество пожилых людей и много отдалённых населённых пунктов.
Второе обращение, которое должны подготовить депутаты, призвано выбить из федеральной казны дополнительные средства на компенсацию ресурсоснабжающим организациям убытков, вызванных ограничениями на рост тарифов. Последние, по утверждениям коммунальщиков, в результате нередко оказываются ниже экономически обоснованных величин.
Следом спикер предложил выступить врио губернатора Михаилу Ведерникову, который начал с напоминания о подоспевшей ко второму чтению прибавке в проект бюджета-2018 объёмом в 2,7 млрд рублей. Около 1,4 млрд рублей пойдёт на повышение зарплат бюджетников в рамках «майских указов», 901 млн рублей — дополнительно на поддержку сельского хозяйства, 202 млн — на ежемесячные выплаты в случае рождения третьего ребёнка, 22 млн — на здравоохранение, 12 млн — на культуру, 35 млн — на поддержку малого и среднего предпринимательства и ещё 41 млн — на иные трансферты.
«Но и эти цифры — не окончательные. Администрация области продолжит работу над увеличением доходной части бюджета и работу по привлечению дополнительных средств для нашего региона из федерального бюджета», — обнадёжил депутатов Михаил Ведерников и тут же сообщил, что на следующий день у него запланирована встреча по этому поводу с министром финансов и другими чиновниками правительства.
Также он рассказал о некоторых конкретных решениях согласительной комиссии: «Итог нашей общей работы — 3 млн рублей будут дополнительно направлены на мероприятия госпрограммы Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения»: они позволят частично снять напряженность этого вопроса по адаптации помещений для людей с ограниченными возможностями. 6 млн рублей пойдут на проведение высокотехнологичных операций по стентированию. С 18-го года, идя навстречу пожеланиям садоводов, мы возобновляем подпрограмму развития садоводства госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы: предлагаем направить на эти цели дополнительно 2,5 млн рублей. 5 млн рублей — на обслуживание программного комплекса, обеспечивающего законность нормативно-правовых актов государственной власти, ещё 5 млн - на оплату региональным оператором Фонда капитального ремонта услуг по доставке квитанций на оплату взносов».
Для врио губернатора у Льва Шлосберга была припасена домашняя заготовка — вопрос об условиях подписания соглашения региона с Минфином о реструктуризации госдолга области. Как уже известно, министерство Силуанова предлагает подписывать такие соглашения на весьма неприятных для субъектов федерации условиях. Очевидно, «яблочник» готовился услышать бравурное «одобрямс» от нового руководителя области и воспользоваться случаем, чтобы лишний раз раскритиковать политику местных властей. Однако г-н Ведерников сумел весьма удивить г-на Шлосберга ответом, что на предлагаемых условиях соглашение он подписывать не намерен, так как оно попросту невыполнимо для Псковской области.
Лев Маркович даже запнулся от неожиданности, и лишь после небольшой паузы задал вопрос: каковы в таком случае будут источники покрытия госдолга?
«Мы просим дополнительных дотаций из федерального бюджета и просим увеличить сумму по замещению коммерческих кредитов бюджетными. Ну и ряд вопросов, которые мы не раз уже с вами, с депутатами, обсуждали — которые касаются долгов в сфере ЖКХ, за теплоносители, перинатальный центр наш и так далее. Мы рассчитываем найти понимание и в Минфине и в правительстве РФ», — ответил Ведерников, чем тут же заслужил неожиданно хвалебные отзывы ассоциирующейся со Шлосбергом газеты «Псковская губерния».
Лидер псковского «Яблока» в этот раз оказался не слишком готов и к реакции на другую его «домашнюю заготовку» — выступление по 9-ти вынесенным им на рассмотрение согласительной комиссии поправкам.
Он вычленил 9 проблемных точек и подыскал, где взять на них дополнительное финансирование.
Так, депутат предложил (конечно же) сократить расходы на чиновников, на управление ГО и ЧС, на государственные СМИ за исключением районных газет, на продвижение инвестиционной привлекательности области, на многофункциональные центры и т. п. По его мысли, благодаря этому 85 млн рублей удастся дополнительно направить на обеспечение жителей льготными лекарствами, 31,8 млн рублей - на дорогостоящую химиотерапию для 31 человека, больного туберкулёзом, 50 млн рублей — на увеличение субсидий ресурсоснабжающим организациям, 9 млн рублей - на обеспечение жильём молодых семей, 10,4 млн рублей — на поддержку семейных животноводческих ферм на базе КФХ и ещё 10 млн — на поддержку начинающих фермеров, 1,6 млн рублей - на борьбу с лейкозом коров, 11 млн — на капремонт сельских учреждений культуры и 4,4 млн рублей — на сохранение исторических поселений.
Однако Александр Котов, конечно, готовился к этому выступлению и не замедлил обратить внимание, что «яблочник» предлагает существенно сократить расходы по многим статьям, не проведя хоть какого-нибудь анализа возможных последствий такого шага. Г-н Шлосберг ответное слово почему-то не попросил.
В результате бюджет региона был принят 31 голосом. Против высказались 7 депутатов.
При голосовании за бюджет территориального Фонда обязательного медицинского страхования и за поправки в бюджет нынешнего 2017 года никаких возражений вовсе не было.
Домашние задания
КОРОТКО: Депутаты отклонили два законопроекта, подготовленных оппозицией.
Справедливороссы предлагали пересмотреть избирательное законодательство региона в части методов распределения мандатов по партийным спискам, о чем в начале сессии говорил их представитель Владимир Панченко.
Коммунисты предлагали вернуть ветеранам труда федерального значения, проживающим в городах и посёлках городского типа, компенсацию в размере 50% платежей за коммунальные услуги вместо введённой недавно единой выплаты в 1100 рублей.
В обоих случаях обнажились заметные огрехи в подготовке к этим обсуждениям как со стороны авторов законодательной инициативы, так и со стороны их оппонентов из «партии власти».
Самым ярким обсуждением сессии стала дискуссия об изменении принципов распределения мандатов по партийным спискам.
Как известно, с 2011 года в области на выборах действует математический метод Империале. Его особенность, если по-простому, заключается в том, что партии, получившей большинство, достаётся большинство голосов, отданных за проигравших кандидатов.
Справедливороссы предложили использовать метод Хэйра-Нимейера, применяемый сейчас примерно в трети российских регионов, а также на выборах в Госдуму. Мотивировали они своё предложение, как и полагается в соответствии с названием партии, мотивами справедливости. Дело в том, что на прошедших выборах в Псковскую городскую Думу «Единая Россия» по партийным спискам набрала чуть больше 40% голосов, но получила 5 мандатов из 10, то есть уже 50%.
Подбирать контраргументы в данном случае, конечно, было сложно, однако же «справедливороссы» анонсировали разработку законопроекта загодя, и фракция «ЕР», конечно, могла бы организовать какой-то мозговой штурм. Этого, очевидно, не произошло, поскольку рядовые представители «медведей» бросились оппонировать в духе Жириновского. Тут, безусловно, больше всех отличился Алексей Севастьянов, который откровенно куражился: «Ваши дела эта поправка не поправит! Несите другую - чтобы голоса за «Справедливую Россию» учитывались как 4 к 1 — тогда может быть догоните коммунистов. А так: ну зачем? Не вижу повода менять. Не знаю, мне нынешний метод нравится! […] Действующая система себя как-то показала? Она себя показала прекрасно с точки зрения «Единой России»!»
Виктор Остренко пытался «срезать» докладывавшую по проекту Наталью Тудакову вопросом «А ваша партия вообще планирует побеждать?».
Лев Шлосберг в такой ситуации, кажется, тоже решился на лёгкий троллинг, заметив оппонентам, что когда-нибудь «Единая Россия» перестанет быть правящей партией, и тогда предлагаемый справедливорросами законопроект будет работать и на единороссов.
В результате слово вновь, как и в дискуссии по поправкам в бюджет, пришлось брать Александру Котову. Глядя на Шлосберга он напомнил, что сейчас действует норма, по которой в парламент могут пройти партии, преодолевшие барьер в 5%, но не набравшие голосов, достаточных для пропорционального распределения мандатов.
«Вот это по-вашему справедливо, правда? Давайте тогда в совокупности рассмотрим, чтобы партия получала мандаты от полученных голосов, а не исходя из проходного барьера, — парировал Котов, и в этих словах читалась однозначное напоминание о том, что Лев Шлосберг начал свою парламентскую карьеру именно благодаря законодательной поблажке для малых партий. — Вы сейчас предлагаете однобоко подойти».
Однако однопартийцы вновь немного подвели своего шефа, когда он объявил голосование, перед этим напомнив, что комитет рекомендовал отклонить законопроект. В результате большинство депутатов решили, что голосуют за комитетское предложение и решили его поддержать: под удивленный смех и аплодисменты оппозиции на экране высветились результаты: 22 за, 5 против.
Г-ну Котову пришлось напоминать, что он всегда ставит на голосование вопрос автора законодательной инициативы. После этого спикер обратил внимание на то, что для утверждения вопроса нужно большинство от списочного состава депутатов (то есть 23 голоса), поэтому закон справедливороссов de facto всё равно отклонён. Однако вице-спикер Виктор Антонов начал всё-таки настаивать на переголосовании, после которого результаты были следующими: 9 «за», 20 «против» и 1 воздержался.
Похожая ситуация повторилась и при обсуждении законопроекта КПРФ об отмене пресловутых 1100 рублей для городских ветеранов труда. Представлявший законопроект Пётр Алексеенко очевидно халатно отнёсся к подготовке своего выступления. Александр Котов напомнил коммунистам, что в городах и посёлках городского типа многие ветераны труда проживают в частных домах без централизованных коммунальных удобств, и принятие коммунистического закона приведёт к тому, что в натуральном выражении они будут получать от государства куда меньше, чем те же 1100 рублей. Товарищ Алексеенко был явно огорошен такой постановкой вопроса, так как сумел промычать лишь «А в городах надо…», после чего в зале повисла очень неловкая пауза. Собравшись с мыслями лишь секунд через 10, представитель КПРФ предложил при таком коленкоре предоставить ветеранам право выбора схемы компенсации. В результате законопроект ожидаемо не прошёл: всего 8 голосов «за» при 17 «против».
И на закуску
КОРОТКО: Среди прочих вопросов на сессии депутаты приняли поправки в закон о межбюджетных отношениях в Псковской области, установили налоговые льготы в Псковской области на 2018 год, снизили требования к претендентам на должности госслужбы, утвердили перечень наказов избирателей для исполнения в 2018 году, изменили механизм создания рабочих мест для инвалидов, поменяли регламент областного парламента, и, наконец, сформировали новый состав Молодёжного парламента.