2
22:38
Росгвардия проверит частные охранные предприятия после поножовщины в школе в Перми
20:43
Жителю Великих Лук пришлось оплатить долги по 35 исполнительным производствам, чтобы продать автомобиль
19:30
Главврач Псковской городской поликлиники, член регионального штаба Народного фронта Галина Невалённая стала доверенным лицом Путина
18:59
Главный популяризатор ЖКХ станет гостем ПАИ-live
18:41
Мобильная версия сайта доступна теперь читателям ПАИ
18:24
Газета «Псковская правда» запустила новый сайт
17:47
Михаил Вередников дал два дня на доработку плана празднования 100-летия Красной Армии
Еще новости
Общество

Росгвардия проверит частные охранные предприятия после поножовщины в школе в Перми

Росгвардия сообщила о планах организовать проверку частных охранных предприятий, оказывающих на договорной основе услуги по охране школ, сообщается на сайте ведомства.

«В связи с происшествием в одной из школ города Перми, руководством Росгвардии принято решение о проведении проверки частных охранных предприятий, которые оказывают на договорной основе услуги по охране учреждений образовательной направленности», — говорится в тексте официального сообщения.

В частности, отмечается, что помимо проверки законности осуществляемой предприятиями охранной деятельности, будут проверены наличие и исправность систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, сигналов оповещения и управления эвакуацией людей.

Ранее уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова обратила внимание на хаотичные и нелогичные действия взрослых во время драки с применением холодного оружия в одной из пермских школ.

«После происшествия часть детей побежали в медпункт, часть детей побежали в больницу, вход в школу остался, по рассказам детей, как мы поняли, неконтролируемым. То что мы видим, это хаотичные, нелогичные действия, в том числе и взрослых», — сказала она.

Кузнецова подчеркнула, что отсутствие навыков поведения в подобных ситуациях вызывает вопросы и призвала четко отработать алгоритм реагирования для подобных ситуаций, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что вице-премьер России Ольга Голодец пообещала усилить безопасность в школах после драки в Перми.

Версия для печати
Комментарии: 2 Обсудить >>>

Росгвардия проверит частные охранные предприятия после поножовщины в школе в Перми
15 января 2018
Росгвардия проверит частные охранные предприятия после поножовщины в школе в Перми 2
Жителю Великих Лук пришлось оплатить долги по 35 исполнительным производствам, чтобы продать автомобиль
15 января 2018
Жителю Великих Лук пришлось оплатить долги по 35 исполнительным производствам, чтобы продать автомобиль
Главврач Псковской городской поликлиники, член регионального штаба Народного фронта Галина Невалённая стала доверенным лицом Путина
15 января 2018
Главврач Псковской городской поликлиники, член регионального штаба Народного фронта Галина Невалённая стала доверенным лицом Путина 8
Главный популяризатор ЖКХ станет гостем ПАИ-live
15 января 2018
Главный популяризатор ЖКХ станет гостем ПАИ-live
Мобильная версия сайта доступна теперь читателям ПАИ
15 января 2018
Мобильная версия сайта доступна теперь читателям ПАИ
Газета «Псковская правда» запустила новый сайт
15 января 2018
Газета «Псковская правда» запустила новый сайт 1
Михаил Вередников дал два дня на доработку плана празднования 100-летия Красной Армии
15 января 2018
Михаил Вередников дал два дня на доработку плана празднования 100-летия Красной Армии
1,5 млн рублей получит на ремонт отделение ранней помощи детям «Лим-по-по» в Пскове
15 января 2018
1,5 млн рублей получит на ремонт отделение ранней помощи детям «Лим-по-по» в Пскове

Идет загрузка...