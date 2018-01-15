Росгвардия проверит частные охранные предприятия после поножовщины в школе в Перми

22:38, 15 января 2018, ПАИ

Росгвардия сообщила о планах организовать проверку частных охранных предприятий, оказывающих на договорной основе услуги по охране школ, сообщается на сайте ведомства.

«В связи с происшествием в одной из школ города Перми, руководством Росгвардии принято решение о проведении проверки частных охранных предприятий, которые оказывают на договорной основе услуги по охране учреждений образовательной направленности», — говорится в тексте официального сообщения.

В частности, отмечается, что помимо проверки законности осуществляемой предприятиями охранной деятельности, будут проверены наличие и исправность систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, сигналов оповещения и управления эвакуацией людей.

Ранее уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова обратила внимание на хаотичные и нелогичные действия взрослых во время драки с применением холодного оружия в одной из пермских школ.

«После происшествия часть детей побежали в медпункт, часть детей побежали в больницу, вход в школу остался, по рассказам детей, как мы поняли, неконтролируемым. То что мы видим, это хаотичные, нелогичные действия, в том числе и взрослых», — сказала она.

Кузнецова подчеркнула, что отсутствие навыков поведения в подобных ситуациях вызывает вопросы и призвала четко отработать алгоритм реагирования для подобных ситуаций, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что вице-премьер России Ольга Голодец пообещала усилить безопасность в школах после драки в Перми.