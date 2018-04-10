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ФОТОФАКТ: Граффити со ссылкой на канал продажи наркотиков через интернет появилось на здании администрации Псковского района

В центре Пскова вновь в большом количестве появились граффити со ссылкой на канал продажи наркотиков через интернет, сообщают Псковскому агентству информации очевидцы. Одна из надписей, в частности, размещена на здании администрации Псковского района (ул. Олега Кошевого, 4).

Напомним, такого рода граффити уже не в первый раз наносятся на фасады домов в Пскове злоумышленниками. Так, в конце августа 2017 года на фасады домов в центре Пскова были нанесены многочисленные граффити с призывом к употреблению запрещенных наркотических средств и адресами интернет-сайтов и групп в социальных сетях. 3 сентября сотрудники полиции задержали с поличным двух молодых людей, рисовавших эти граффити. По их словам, в одной из социальных сетей они получили анонимное предложение о работе

В декабре 2017 года на заседании областной антинаркотической комиссии представитель УМВД России по Псковской области сообщил, что направленные в адрес управляющих компаний письма с предписанием удалить со стен зданий надписи, сообщающие о каналах продажи наркотиков, остались без внимания.

В связи с этим врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поручил главе администрации города Пскова Александру Братчикову в кратчайшие сроки принять соответствующие меры. «Задача управляющих компаний содержать здания в порядке. Либо они эту обязанность выполняют, либо мы найдем более ответственные компании. Так им и передайте. Из 117 предписаний 52 не выполнено. Возьмите этот вопрос на личный контроль и приведите их в чувство», - заявил Михаил Ведерников.

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