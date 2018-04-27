Мир, труд, май

18:26, 27 апреля 2018, ПАИ

9-ая сессия Псковской городской Думы выдалась жаркой. При этом нельзя сказать, чтобы вопросы в повестке дня были особенно острыми. Однако то и дело депутаты, да и некоторые приглашённые, переходили на повышенные тона, перебивали друг друга и даже предлагали «поговорить» после сессии. В результате главе города Ивану Цецерскому приходилось возвращать коллег в рабочее русло, призывая не конфликтовать и напоминая, что 28 апреля им ещё предстоит дружно выйти на субботник.

Бессонные ночи

Ещё до обсуждения повестки дня сессии слово взял депутат от КПРФ, председатель Совета ветеранов войсковой части 6718 Александр Тимофеев. Он рассказал, что за ветеранской организацией был закреплён мемориал на улице Железнодорожной – место захоронения жертв фашистской оккупации. Ежегодно 7 мая там проводится церемониал возложения цветов, а ранее в этом месте принимали присягу военнослужащие. И вот в преддверии Дня Победы Александр Тимофеев отправился оценить состояние памятника. «Там кто-то такой ремонт сделал: буква такая, буква сякая, всё заляпано краской. Надо туда специалиста направлять!» - возмутился он и продемонстрировал фотографии. «Я уже две ночи уснуть не могу», - добавил парламентарий.

Иван Цецерский пообещал передать снимки администрации города, чтобы вместе со специалистами посмотреть, что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию.

А ещё он сообщил, что с 3 мая начинаются выезды для проверки состояния воинских захоронений. «Посмотрим всё, чтобы к 9 мая привести в порядок», - проинформировал коллег глава города.

Ну а уже в самом конце сессии напомнил депутатам, что всем им нужно принять участие в мероприятиях ко Дню Победы.

Крайним будете

На предыдущей сессии депутат от «Справедливой России» Юлия Пожидаева подняла вопрос о капитальном ремонте домов №№ 41 и 47 по улице Народной. Тогда она рассказала, что в многоэтажках протекают кровли, вода льётся в квартиры и попадает на электропроводку, из-за чего уже был пожар. На этом заседании парламентарии заслушали доклад о ситуации в домах исполняющего обязанности начальника Управления строительства и капитального ремонта администрации города Павла Андреева.

Он сообщил, что полномочия по формированию краткосрочного плана ремонта возложены на Фонд катального ремонта общего имущества многоквартирных домов. В июле 2017 года администрация Пскова направляла в Фонд информацию о необходимости включения в план ремонта домов на Народной, но никакого результата это не дало. «Если двигать план и включать эти дома, а такая возможность есть, то тогда собьётся очередь и кто-то лишится ремонта», - привёл аргумент Павел Андреев.

И добавил, что в сложившейся ситуации ремонт должна вести управляющая компания - устранять протечки, реагировать на жалобы жильцов.

Юлия Пожидаева спросила, выезжала ли жилищная инспекция в дома и составлен ли акт их осмотра.

Павел Андреев ответил, что 19 апреля такой выезд был сделан сотрудниками жилинспекции вместе со специалистами Фонда капремонта, акт есть и в нём указано на необходимость проведения работ. «Надо рассмотреть жильцам дома возможность перевода взносов на капремонт на специальный счёт и выполнить те срочные работы, которые они считают возможными», - порекомендовал он, но тут же заметил, что дом № 47 накопил всего 626 тыс. рублей, а дом № 41 – 500 тыс. рублей, при этом ремонт одной кровли стоит порядка 1 млн 200 тыс. рублей.

«Я считаю, что им надо дождаться своей очереди», - резюмировал Павел Андреев. На это Юлия Пожидаева парировала, что своей очереди эти дома врядли дождутся, потому что в плане они стояли на 2015-2017 годы.

Депутат от «Единой России» Дмитрий Барабанов уточнил, какова собираемость взносов за капитальный ремонт в обсуждаемых домах и, получив ответ, что примерно 60%, порекомендовал жильцам работать со своими же соседями, чтобы те активнее платили. «У меня в округе №14 тоже большое количество домов, требующих переносов срока капитального ремонта, но там собираемость взносов порядка 86%, поэтому на мой взгляд, 60% - очень мало, чтобы ставить вопрос о переносе сроков», - заявил парламентарий.

Заместитель главы Пскова Елена Полонская заметила, что дома до плачевного состояния довели управляющие компании своим бездействием. «Есть федеральный закон, который говорит, что и как должна делать управляющая компания, но у нас так и нет органа, который бы контролировал работу управляющих компаний. Они сегодня стали спекулировать Фондом капремонта, не говоря населению, что именно управляющая компания должна выполнять большую часть работ по текущему ремонту», - возмутилась депутат и призвала коллег следить за работой управляющих компаний в своих округах.

В итоге депутаты приняли к сведению заслушанную информацию, а Иван Цецерский пообещал держать на контроле ситуацию с домами на Народной.

Это был не единственный вопрос сессии, который затрагивал Фонд катального ремонта. Депутат от «Справедливой России» Олег Брячак, который ещё в бытность работы в Псковском областном Собрании стал автором множества непринятых законопроектов, разработал законодательную инициативу гордумы «О внесении изменений в статью 24 Закона Псковской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области». Если коротко, то парламентарий предлагал включить в капремонт работы по утеплению фасадов домов и обновлению пандусов. «Чтобы сделать жизнь горожан комфортнее, этот закон надо поддерживать», - призвал он коллег.

Лидер фракции «Единая Россия» в гордуме Денис Иванов заявил, что его однопартийцы на заседании, куда не пригласили Олега Брячака, потому что он принадлежит к другому политическому объединению, решили перенести рассмотрение законодательной инициативы на другую сессию, чтобы лучше вникнуть в её суть.

«В областном Собрании более 50 законопроектов я предложил, и некоторые из них работают на территории области. Там меня депутаты спрашивали: "А где взять финансирование на эти проекты?" Я им говорил, что когда я буду губернатором, тогда и спросите про деньги, а сейчас мы народные избранники, и это не наш вопрос. Давайте мы просто поймём – положительный законопроект или нет, а когда областное Собрание будет его рассматривать, я там до депутатов всё донесу», - предложил Олег Брячак.

Появившийся на сессии к этому вопросу руководитель регионального оператора – Фонда капитального ремонта в Псковской области Сергей Макарченко заметил, что если дополнить список работ предлагаемыми справедливороссом, то это повлечёт за собой увеличение минимального взноса на капремонт, который платят жители города. «Получится, что не все дома надо утеплять, а взнос вырастет у всех. Вот странно для депутата увеличивать взносы с населения, для депутата было бы правильно изыскать деньги», - высказал он свое мнение.

«А кто тогда должен утеплять, если администрация не должна, Фонд не должен?» - спросил Иван Цецерский.

«Сами жители должны, они могут решить увеличить взносы на капремонт и расширить список работ», - ответил Сергей Макарченко.

Тогда глава Пскова поинтересовался, сколько же фасадов надо утеплить и предположил, что, возможно, на эти цели лучше будет выделить бюджетное финансирование.

Заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова сказала, что такой статистики нет, а если бы она даже и была, то постоянно менялась бы в связи с износом жилого фонда.

«У меня вот на округе все ДСК-овские дома, которые построены в 90 годах, требуют утепления торцов», - заметил депутат Константин Болотин.

А Елена Полонская вспомнила о программе по энергосбережению, предположив, что можно было по ней проводить утепление фасадов.

Сергей Макарченко пояснил, что для того, чтобы дом попал в программу по энергосбережению, тоже нужно финансовое участие жильцов. И добавил, что, на самом деле, сборы с населения только на 30% покрывают расходы на капремонт.

«У меня на округе дома 70-х годов постройки, там стены уже продуваются. Что же жильцам теперь делать?» - задал вопрос Дмитрий Барабанов.

«Уходить на спецсчёт», - посоветовал Сергей Макарченко. Что же касается инициативы Олега Брячака, то, по его словам, утепление фасадов было в программе капремонта, то потом эти работы исключили, а вот ремонт пандусов есть, и он выполняется там, где имеются такие сооружения.

При упоминании пандусов в диалог включился депутат-инвалид Фёдор Постнов. «Вы на комитете сказали, что вы не социально ориентированный, - обратился он к Сергею Макарченко. - Вот скажите – входная группа - это в рамках капремонта?» Получив утвердительный ответ, он продолжил: «Вот делать входную группу не по нормам - это нормально, а вот сделать нормально, по требованиям, вы не можете?»

«Вот у вас удивительное свойство: слышать то, что я не говорю, - возмутился Сергей Макарченко. - Почитайте ваши СНИПы и ГОСТы внимательно. Они все касаются строительства, а не ремонта!»

«Строительство пандусов - это не ремонт, это строительство», - заметила Елена Полонская.

А Фёдор Постнов, повысив голос, продолжил требовать от Сергея Макарченко создания входных групп в домах по нормам доступной среды, ссылаясь на самые разные законы, постановления, акты и нормативы.

Иван Цецерский попросил прекратить скандал и рекомендовал его участникам встретиться отдельно для обсуждения спорных вопросов. Фёдор Постнов на это заявил, что не пойдёт в Фонд капремонта, потому что их здание не приспособлено для маломобильных граждан. «Я вас видел у нас на первом этаже», - парировал Сергей Макарченко.

Олег Брячак напомнил ещё раз депутатам тему обсуждения и снова сказал, что окончательное решение по судьбе его инициативы будет принимать областное Собрание. «Мы же просто покажем своё отношение к горожанам, покажем, что мы знаем их проблемы», - призвал он коллег. А ещё заметил, что если закон будет принят и фасады начнут утеплять, то жители будут меньше платить за тепло, поскольку его потери сократятся.

Денис Иванов уточнил, на сколько же вырастет плата за капремонт для жителей в случае принятия закона. По подсчётам Олега Брячака, примерно на 30-40 рублей за двухкомнатную квартиру.

Тогда лидер фракции «Единая Россия» предложил проработать финансово-экономическую часть инициативы. «Решение фракции было перенести рассмотрение вопроса», - напомнил он.

«Решение фракции было совершенно другое, - заявил вдруг Дмитрий Барабанов. - Заслушать Олега Брячака, заслушать Сергея Макарченко и тогда принять решение».

«Вы меня ставите в неудобное положение», - отреагировал Дмитрий Иванов, отметив, что все слова Дмитрия Барабанова надо записывать, чтобы он потом не менял показания. Примерно такое же заявление, но уже в отношении сказанного Денисом Ивановым, сделал и сам Дмитрий Барабанов.

На это руководитель думских единороссов предложил коллеге по партии «поговорить после сессии». Причём на разговор он вызвал и брата депутата – Сергея Барабанова – с которым в ходе заседания тоже успел вступить в конфликт. «Очень жаль, что вас, как руководителя фракции, так легко поставить в неудобное положение», - констатировал Дмитрий Барабанов.

В конфликт вновь пришлось вмешаться Ивану Цецерскому. Он в очередной раз попросил депутатов не ругаться и напомнил о грядущем субботнике.

«Вот сегодня мы узнали, что есть проект по утеплению домов, сегодня вы узнали, что входная группа должна чему-то соответствовать…», - тем временем не унимался Фёдор Постнов.

«Давайте вы подпишите соглашение с Макарченко, да хоть со всеми застройщиками Пскова – мы вам их соберём!» - не выдержал глава Пскова.

Когда, наконец, перешли к голосованию, то законодательная инициатива Олега Брячака получила всего 12 голосов в поддержку. «Документ ни туда, ни сюда», - резюмировал Иван Цецерский.

Уже после перерыва в сессии он объявил, что документ всё же отправляется на доработку, и запросил статистику по фасадам, требующим утепления, а также точные расчёты роста платы для населения. «Может быть, мы просто эти деньги выделим целевым образом при ремонте домов», - заключил он.

Дом раздора

На 9-ю сессию снова были вынесены два вопроса, касающиеся регулярно вызывающего споры дома № 5 по Зональному шоссе, заказчиком возведения которого выступало муниципальное Управление капитального строительства. Одним из пунктов повестки значилось «Об одобрении крупных сделок муниципального предприятия города Пскова «Управление капитального строительства», а другой предполагал продажу трёх конкретных квартир в этом доме.

При обсуждении первого пункта Фёдор Постнов тут же предложил депутатам не голосовать «за». «Я на комитете был против, потому что дом построен с нарушением в плане доступности для маломобильной группы населения. Там маломобильная группа населения не должна проживать. Застройщиком было принято решение, что маломобильные группы будут жить только на первом этаже. Тут вступает в силу закон об обманутых дольщиках, потому что мы продаём жильё, непригодное для жизни маломобильных групп населения», - заявил депутат. И тут же спросил, за чей счёт будет потом вестись переделка дома по нормативам доступной среды.

«Эти квартиры уйдут с аукциона, это рынок, - попытался переубедить коллегу депутат от «Яблока» Артур Гайдук. - Вы хотите остановить весь рынок недвижимости в стране? Мы не можем сразу превратить всё жильё в стране в пригодное для маломобильной группы. Это много лет не делалось, а теперь нагоняется».

Фёдор Постнов снова начал перечислять СНИПы и ГОСТы.

«Не ругайтесь накануне праздника весны и труда, накануне общегородского субботника», - попросил депутатов глава города.

Попыталась успокоить разгорячившегося Фёдорова Постнова и Елена Полонская: «Я бы вам посоветовала вмешаться в процесс не тогда, когда дом построен и часть квартир приобретена в собственность, а на стадии проекта. Я бы рекомендовала вам подойти более профессионально и корректно».

В итоге, несмотря на недовольство Фёдорова Постнова, большинством голосов по данному вопросу депутаты приняли положительное решение.

Что же касается продажи трёх конкретных квартир в доме, то по этому пункту Фёдор Постнов тоже попросил слова.

«Вы уже три раза выступали», - попытался его остановить Иван Цецерский, но слово всё же дал.

«Здание построено с нарушением законодательства, - снова повторил депутат. – Оно противоречит конвенции ООН о правах инвалидов!» Но и по этому пункту повестки народные избранники проголосовали «за».

Памятник под склад

Был на сегодняшней сессии и другой дом, вызвавший разногласия. Это объект культурного наследия «Дом Сафьянщикова» (Советская набережная, 9). Большую часть этого здания занимает объединение «ПсковАРТ». Теперь же одно из помещений попросила предоставить в безвозмездное пользование общественная организация «Былины древнего Пскова».

Артур Гайдук предложил не отдавать муниципальное помещение одной организации, а «заселить» туда несколько арендаторов. «Такие помещения мы даём некоммерческим организациям, но они используют их реально 5-6 часов в неделю, мы можем их давать сразу нескольким организациям», - пояснил он.

Представитель администрации отметила, что «Былины древнего Пскова» являются организаторами фестиваля реконструкторов «Хельга» и вообще-то им нужно место для хранения инвентаря, а офис у них находится в другом месте.

«Я не говорю им не выделять помещение, выделять, но с условием, что могут быть и другие организации, которые будут пользоваться этим же помещением», - ещё раз объяснил свою идею Артур Гайдук. Иван Цецерский понял коллегу и в качестве примера такого использования привёл Городской культурный центр и филармонию.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков сообщил, что в отношении «дома Сафьянщикова» так не получится, поскольку закон не позволяет предоставлять в безвозмездное пользование одно и тоже помещение нескольким организациям.

Сергей Барабанов уточнил, кто же будет отвечать за содержание и сохранность здания. Ему ответили, что арендаторы.

«У нас странная ситуация в городе – было выделено здание шахматистами, но в итоге оно разваливалось, разваливалось и теперь мы его продаём с обременением. Если в данном случае нужен склад, то это должны быть складские помещения, а не объект культурного наследия», - сказал депутат и предложил снять вопрос до следующей сессии, чтобы за это время выехать на место и всё оценить.

Но его коллеги решили иначе и большинством голосов отдали помещение «Былинам древнего Пскова».

Проголосовали парламентарии и за предоставление в безвозмездное пользование православному приходу храма Вознесения Христова нежилого здания площадью 90,5 квадратных метра на кладбище «Орлецы». Оно передано верующим на пятилетний срок.

Кроме того, народные избранники внесли изменения в Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2018 год. В него вошли здания по улице Труда, 4 и 27, помещения в доме 60 по улице Леона Поземского и в доме 1/3 по улице Калинина. От их продажи город рассчитывает получить 5 млн 177 тыс. рублей.

Надо брать

Сегодня, как сказал глава Пскова, депутаты дали старт строительству двух новых детских садов в городе. По сути они согласовали выделение из бюджета 9 млн рублей на покупку типовых проектов детсадов на 270 и 120 мест. Это позволит городу попытаться войти в федеральные программы и получить государственное финансирование на возведение дошкольных учреждений. Если всё сложится, то новенькие детские сады появятся на улице Кузнецкой возле ДДТ и на Запсковье рядом с гипермаркетом «Тележка».

Покупкой готовых проектов был недоволен Фёдор Постнов, который заявил, что требования к детсадам меняются и необходимо, чтобы они были доступны для маломобильных групп населения.

«Это будут проекты, согласованные Минстроем, - попытался его успокоить глава администрации Пскова. - Если мы будем разрабатывать новые проекты, то это будет дороже и нам придётся согласовывать их с Минстроем». Он заверил, что в этих проектах уже учтены требования доступной среды.

«Потом будет дороже доводить построенное здание до требований доступной среды», - предупредил Фёдор Постнов.

Выход нашёл Иван Цецерский, который предложил депутату посмотреть проекты и сказать, что в них стоило бы доработать.

Что касается других изменений в бюджет Пскова, то они никаких вопросов у парламентариев не вызвали. В общем-то, в главном финансовом документе города произошли внутренние передвижки средств, без изменения основных параметров.

В частности, за счет перераспределения лимитов, запланированных на непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления, общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» был увеличен на 4 млн 886 тыс. 800 рублей, из которых свыше 3 млн рублей пойдут на уплату налога на имущество, а остальные – чуть больше миллиона - на выполнение муниципального задания.

Также в результате перераспределения средств 3 млн 261 тысяча 300 рублей направлены на повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города, 240 тысяч 700 рублей - на строительство линий уличного освещения на улице Новгородской, 593 тысяч 200 рублей - на ремонт уличного освещения Ольгинского моста, 832 тыс. рублей – на прокладку водопровода в микрорайоне Псковкирпич, 300 тысяч рублей - на перевод на газ дома на улице Советской, 1 млн рублей – на утилизацию ртутьсодержащих отходов, 600 тыс. рублей - на покупку мусорных контейнеров для кладбищ.

156 тыс. рублей получит муниципальное предприятие «Снежинка», чтобы довести размер заработной платы до прожиточного минимума.

Кроме того, временно сняты с содержания дорог 9 млн 900 тыс. рублей. Они пойдут на уборку города. Начальник Финансового управления администрации города Тамара Винт пояснила, что, по решению Арбитражного суда области, контракт по содержанию города признан недействительным,. А чтобы улицы были убраны до момента заключения нового контракта, нужны эти почти 10 млн рублей.

Все поправки к главному финансовому документу города депутаты согласовали.

Выше руки

На протяжении всей сессии у счётчика заседания, а на этот раз им был Денис Иванов, не ладилось с подсчётом голосов. Он то и дело просил депутатов ещё раз поднять руки или держать их подольше, чтобы было больше времени на подсчёт голосов.

В итоге, как и на прошлом заседании, был поднят вопрос об автоматической системе голосования. «Мы пару лет назад покупали систему для голосования, - вспомнил Сергей Барабанов. - Она работает или нет?»

Иван Цецерский согласился, что предыдущий созыв гордумы закладывал на это средства. «Но наш бюджет тощий, эту сумму отдали на неотложные нужды», - пояснил он.

Однако, Сергей Барабанов говорил о более ранних событиях. «Вообще-то оборудование было и использовалось», - ещё раз попытался освежить он память собравшихся.

О той системе вспомнили и работники аппарата Думы, но сообщили, что оборудование вышло из строя и ремонту не подлежит.

А Денис Иванов сказал, что система стоит непозволительные для бюджета города 3 миллиона рублей, поэтому ничего страшного нет в том, чтобы переголосовать руками, если счётчик сбился.

* * *

Завершая сессию, глава Пскова поздравил с наступающими праздниками и напомнил, что 28 апреля всех ждёт на общегородском субботнике. Интересно, какая будет явка?