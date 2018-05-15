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Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства

Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти», сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что проект документа главе государства незадолго до этого передал премьер-министр Дмитрий Медведев во время встречи в Сочи.

Согласно указу произойдут следующие изменения:

- Новый кабинет министров будет представлен десятью вице-премьерами, в том числе одним первым заместителем председателя правительства – министром финансов.

- Минобрнауки разделят на два отдельных министерства: министерство просвещения и министерство науки и высшего образования. Первое будет заниматься вопросами школ и среднего специального образования, второе — вопросами высшего образования и вообще развития науки в стране в целом. Кроме того, будет упразднено Федеральное агентство научных организаций.

- Росмолодежь и Рособрнадзор перейдет от Минобрнауки в прямое подчинение правительству.

- Минкомсвязь переименуют в министерство цифрового развития.

- Торговые представительства РФ в иностранных государствах передадут от министерства экономического развития в министерство промышленности и торговли.

Напомним, что предыдущий кабинет министров ушел в отставку 7 мая после вступления Путина в должность президента. На следующий день Госдума утвердила кандидатуру Дмитрия Медведева на должность премьера.

Добавим, что российский премьер-министр в ходе встречи с президентом заявил, что представит предложения по кадровому составу кабинета министров 18 мая.

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