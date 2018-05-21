Стали известны команды, которые сыграют в финале Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области

07:28, 21 мая 2018, ПАИ

Вчера, 20 мая, состоялись полуфинальные игры Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области в Пскове, Великих Луках и Пушкинских Горах. Результаты полуфинального этапа Псковскому агентству информации сообщил организатор Чемпионата и руководитель военно-патриотического спортивного клуба «Шторм» Андрей Бегмурадов.

Он отметил, что в Пскове (Зона-Север) в возрастной группе 10-13 лет 1 -е место заняла «СОШ №50» (Дновский район), в возрастной группе 14-17 лет победила команда «Темп» (Печорский район), и в возрастной группе 18+ 1-е место завоевала команда «Балтика» (Печорский район).

Андрей Бергмурадов добавил, что в Великих Луках (Зона-Юг) в возрастной группе 10-13 лет 1-е место заняла команда «Олимп» (Пустошкинский район), в возрастной группе 14-17 лет 1-е место завоевал «Легион» (Великолукский район), а в возрастной группе 18+ 1-е место отвоевал великолукский «Сокол».





Также организатор Чемпионата сообщил, что в Пушкинских Горах (Зона-Центр) в возрастной группе 10-13 лет 1-е место занял себежский «Метеор», в возрастной группе 14-17 лет 1-е место завоевал «Святогорец» (Пушкиногорский район), и в возрастной группе 18+ первым стал «Витязь» (Пушкиногорский район).

Как рассказал Андрей Бегмурадов, команды, которые заняли первые места в полуфинале, сыграют 26 мая в финале Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области.

Напомним, Чемпионат проводится при поддержке врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с целью объединения существующих любительских лиг и дворовых футбольных команд региона в одно спортивно-массовое мероприятие регионального уровня.

Открытие турнира состоялось 5 мая в Пскове. В нём приняли участие 148 команд.