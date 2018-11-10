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Общество

Ежегодное совещание руководителей муниципальных библиотек области пройдёт в Пскове 13-14 ноября

13-14 ноября в Псковской областной библиотеке для детей и юношества (Сиреневый бульвар, 3) состоится ежегодное совещание руководителей муниципальных библиотек Псковской области «Эффективные практики руководителей». В этом году мероприятие будет на тему «Качество услуг библиотеки»: диалог «Библиотека-Читатель».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки, на совещании будут рассматриваться вопросы реализации прав граждан на библиотечное обслуживание, в том числе, детей, молодежи и людей с ограниченными возможностями; новые возможности библиотек региона в социокультурных и социально-экономических условиях и создание культурного кластера в малых городах России.

Лучшие практики реализации международных и краеведческих проектов будут показаны на примере ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» и МАУК «Централизованная библиотечная система» Пскова. Участники познакомятся с успешным опытом сельских библиотек и получат консультации по работе с интернет-порталом «Информационно-библиотечное обслуживание детей в Российской Федерации», обсудят новые подходы к подготовке аналитических обзоров деятельности муниципальных библиотек, показатели и индикаторы «дорожной карты» и другие профессиональные вопросы.

С проектом программы можно ознакомиться на сайте библиотеки.

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