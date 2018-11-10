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Общество

Студенты Псковского колледжа искусств приняли участие в акции «Культура на дорогах!»

55 студентов Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова приняли участие в информационно-просветительской акции «Культура на дорогах!», сообщили Псковскому агентству информации в колледже.

Федеральная информационно-пропагандистская акция «Культура на дорогах!» была организована в начале ноября. Организатором акции выступил Российский союз автостраховщиков при содействии госавтоинспекции МВД России, министерства транспорта РФ, министерства образования и науки РФ, экспертного центра «Движение без опасности».

Перед участниками выступили ведущие, которые в интерактивной форме актуализировали  знания безопасности пешеходов, провели кино викторину, показали тематическую подборку видеороликов от видеоблогеров по теме «Безопасность  на дорогах», организовали фотосессию и   флешмоб. По итогам акции студентам вручили полезные тематические подарки от организаторов кампании.

Отметим, что акция «Культура на дорогах!» поступательно проводится в 15 регионах страны, в числе которых и Псковская  область, начиная с октября текущего года. Она направлена на поддержку стратегии повышения безопасности на дорогах Российской Федерации на 2018–2024 годы. По словам организаторов, этот проект обращен ко всем категориям участников дорожного движения и призван напомнить о поведенческих нормах на дороге, которые включают в себя обязательное соблюдение ПДД РФ и формирование уважительного отношения друг к другу в транспортной среде.

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