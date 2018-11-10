Студенты Псковского колледжа искусств приняли участие в акции «Культура на дорогах!»

21:29, 09 ноября 2018, ПАИ

55 студентов Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова приняли участие в информационно-просветительской акции «Культура на дорогах!», сообщили Псковскому агентству информации в колледже.

Федеральная информационно-пропагандистская акция «Культура на дорогах!» была организована в начале ноября. Организатором акции выступил Российский союз автостраховщиков при содействии госавтоинспекции МВД России, министерства транспорта РФ, министерства образования и науки РФ, экспертного центра «Движение без опасности».

Перед участниками выступили ведущие, которые в интерактивной форме актуализировали знания безопасности пешеходов, провели кино викторину, показали тематическую подборку видеороликов от видеоблогеров по теме «Безопасность на дорогах», организовали фотосессию и флешмоб. По итогам акции студентам вручили полезные тематические подарки от организаторов кампании.

Отметим, что акция «Культура на дорогах!» поступательно проводится в 15 регионах страны, в числе которых и Псковская область, начиная с октября текущего года. Она направлена на поддержку стратегии повышения безопасности на дорогах Российской Федерации на 2018–2024 годы. По словам организаторов, этот проект обращен ко всем категориям участников дорожного движения и призван напомнить о поведенческих нормах на дороге, которые включают в себя обязательное соблюдение ПДД РФ и формирование уважительного отношения друг к другу в транспортной среде.