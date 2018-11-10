0
23:44
Михаил Ведерников: Псковские правоохранители - блестящий пример верного служения народу и своей стране
17:57
Законопроект об ограничении продажи алкоголя в барах внесён в Государственную Думу
15:54
Ферма «Бебешкино» поборется за «Народное признание» в номинации «Наша марка»
12:42
Руководители Пскова: Полицейские - мужественные и смелые люди, выполняющие задачи любой сложности
12:26
11 ноября в Пскове пройдёт «Маленький чемпион»
11:42
Скелетонист из Великих Лук претендует на «Народное признание»
09:58
Александр Котов: Человек в полицейской форме олицетворяет для гражданина закон и справедливость
Еще новости
Общество

Руководители Пскова: Полицейские - мужественные и смелые люди, выполняющие задачи любой сложности

Глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Александр Братчиков поздравили с отмечаемым сегодня, 10 ноября, профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, градоначальники отметили, что псковские полицейские - мужественные и смелые люди, которые  с честью выполняют свой служебный долг, нередко рискуя жизнью.

«Сотрудники Управления МВД России по городу Пскову - это профессионалы своего дела, самоотверженно выполняющие поставленные задачи любой сложности, не считаясь с личным временем. Благодаря полицейским в Пскове эффективно обеспечивается охрана общественного порядка и безопасность во время проведения городских культурно-массовых мероприятий», - подчеркнули руководители города.

Они поблагодарили полицейских  за добросовестную службу и плодотворное взаимодействие по вопросам жизнедеятельности Пскова. «Пусть и в дальнейшем ваши знания и опыт способствуют новым успехам в несении службы во имя спокойствия горожан. От всей души желаем вам крепкого  здоровья, реализации намеченных планов, счастья, мира, благополучия и удачи!» - заключили градоначальники.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников: Псковские правоохранители - блестящий пример верного служения народу и своей стране
10 ноября 2018
Михаил Ведерников: Псковские правоохранители - блестящий пример верного служения народу и своей стране
Законопроект об ограничении продажи алкоголя в барах внесён в Государственную Думу
10 ноября 2018
Законопроект об ограничении продажи алкоголя в барах внесён в Государственную Думу
Ферма «Бебешкино» поборется за «Народное признание» в номинации «Наша марка»
10 ноября 2018
Ферма «Бебешкино» поборется за «Народное признание» в номинации «Наша марка»
Руководители Пскова: Полицейские - мужественные и смелые люди, выполняющие задачи любой сложности
10 ноября 2018
Руководители Пскова: Полицейские - мужественные и смелые люди, выполняющие задачи любой сложности
11 ноября в Пскове пройдёт «Маленький чемпион»
10 ноября 2018
11 ноября в Пскове пройдёт «Маленький чемпион»
Скелетонист из Великих Лук претендует на «Народное признание»
10 ноября 2018
Скелетонист из Великих Лук претендует на «Народное признание»
Александр Котов: Человек в полицейской форме олицетворяет для гражданина закон и справедливость
10 ноября 2018
Александр Котов: Человек в полицейской форме олицетворяет для гражданина закон и справедливость
Полицейских поздравили с профессиональным праздником в Великих Луках
09 ноября 2018
Полицейских поздравили с профессиональным праздником в Великих Луках

Идет загрузка...