Руководители Пскова: Полицейские - мужественные и смелые люди, выполняющие задачи любой сложности

12:42, 10 ноября 2018, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Александр Братчиков поздравили с отмечаемым сегодня, 10 ноября, профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, градоначальники отметили, что псковские полицейские - мужественные и смелые люди, которые с честью выполняют свой служебный долг, нередко рискуя жизнью.

«Сотрудники Управления МВД России по городу Пскову - это профессионалы своего дела, самоотверженно выполняющие поставленные задачи любой сложности, не считаясь с личным временем. Благодаря полицейским в Пскове эффективно обеспечивается охрана общественного порядка и безопасность во время проведения городских культурно-массовых мероприятий», - подчеркнули руководители города.

Они поблагодарили полицейских за добросовестную службу и плодотворное взаимодействие по вопросам жизнедеятельности Пскова. «Пусть и в дальнейшем ваши знания и опыт способствуют новым успехам в несении службы во имя спокойствия горожан. От всей души желаем вам крепкого здоровья, реализации намеченных планов, счастья, мира, благополучия и удачи!» - заключили градоначальники.