Памятник Маргелову открыли в Рязани

17:11, 10 ноября 2018, ПАИ

10 ноября на алее Славы в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном ордена Суворова дважды Краснознаменное командном училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова (РВВДКУ) состоялась церемония открытия памятника Герою советского Союза генералу армии Василию Маргелову. Также сегодня был открыт бюст Герою Российской Федерации генерал-лейтенанту Валерию Асапову, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

В торжественных мероприятиях принял участие заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юрий Садовенко, командование Воздушно-десантных войск, представители администрации Рязанской области, родственники легендарных военачальников и выпускники разных лет десантного училища.

Также почетные гости приняли участие в закладке капсулы выпускникам училища 2068 года.

Юрий Садовенко вручил государственные награды и пожелал успехов в деле служения Отечеству. Он также обратил внимание на то, что в училище состоялось открытие и чин освящения храма святого великомученика Георгия Победоносца, и с завтрашнего дня его могут посещать военнослужащие и горожане.