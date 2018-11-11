Долгое пребывание в соцсетях может повысить чувство одиночества, считают эксперты

15:00, 11 ноября 2018, ПАИ

Психологи Пенсильванского университета в США считают, что долгое нахождение в социальных сетях может повысить чувство одиночества и привести к депрессии. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на журнал Journal of Social and Clinical Psychology.

В исследовании приняли участие 143 студента, которые активно пользуются Instagram, Facebook и Snapchat. Специалисты выяснили настроение и самочувствие участников с помощью опроса, а потом замерили среднее время активности молодых людей в соцсетях с помощью статистики в смартфоне iPhone. При этом всех поделили на две группы: одни могли сидеть в соцсетях неограниченно, другие – только 10 минут в день. Эксперимент проходил три недели.

В итоге эксперты выяснили, что от проведенного в социальных сетях времени напрямую зависят депрессия и чувство одиночества. Участники из второй группы выказали меньше признаков депрессии.

По словам руководителя проекта Мелиссы Хант, иронично, что сокращение времени пользования соцсетями делает человека менее одиноким. Психологи предположили, что причина таких показателей в подсознательном сравнивании себя с теми, кто якобы живет лучше на страницах Instagram.