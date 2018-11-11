Пропавшего в Черёхе Сергея Ломакина продолжает искать полиция

10:21, 11 ноября 2018, ПАИ

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивает Сергея Ломакина, который ранее проживал в поселке Череха Псковского района. По имеющимся данным, с 2015 года родственники утратили с ним связь.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД, приметы разыскиваемого: на вид 45 лет, рост до 180 сантиметров, волосы прямые, темно- русые, стрижка короткая, глаза светлые. Особые приметы: два ожога в области груди.

Был одет в вязаную полосатую шапку серого цвета, матерчатую куртку на пуговицах, темно-серые брюки, в серый свитер и рубашку. Мог быть в черных ботинках, либо в сапогах.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении или судьбе разыскиваемого Ломакина Сергея Васильевича, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.