«Аморальную» псковичку лишили родительских прав

15:51, 11 ноября 2018, ПАИ

В Псковском районе девушку лишили родительских прав за «аморальный образ жизни». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

По словам специалистов, девушка с 17 лет курила, злоупотребляла спиртными напитками и «общалась с разными мужчинами» и не заботилась о своей 11-месячной дочери, которая уже с двух месяцев находилась на государственном обеспечении. На судебный процесс девушка также не пришла.

8 ноября Псковский районный суд вынес решение о лишении девушки родительских прав. Решение не вступило в законную силу.