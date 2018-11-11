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Общество

«Аморальную» псковичку лишили родительских прав

В Псковском районе девушку лишили родительских прав за «аморальный образ жизни». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

По словам специалистов, девушка с 17 лет курила, злоупотребляла спиртными напитками и «общалась с разными мужчинами» и не заботилась о своей 11-месячной дочери, которая уже с двух месяцев находилась на государственном обеспечении. На судебный процесс девушка также не пришла.

8 ноября Псковский районный суд вынес решение о лишении девушки родительских прав. Решение не вступило в законную силу.

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