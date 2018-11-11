Персональная выставка псковского фотографа Дмитрия Маркова состоялась в рамках PARIS PHOTO 2018

22:20, 11 ноября 2018, ПАИ

Экспозиция работ псковского фотографа Дмитрия Маркова состоялась в рамках международной выставки фотоискусства PARIS PHOTO 2018, проходившей в Париже 8-11 ноября. Короткий репортаж о своем участии в ней Дмитрий опубликовал в Instagram.



Фото: Дмитрий Марков



Фото: Дмитрий Марков



Фото: Дмитрий Марков





Отметим, PARIS PHOTO 2018 – одно из ведущих событий в мире фотографии. Выставка традиционно предлагает насыщенную программу встреч, конференций, премий и конкурсов выявления новых талантов. Мероприятие собирает фотографов, владельцев галерей, представителей издательств.

Напомним, Дмитрий Марков – уроженец Москвы, часто путешествует по России, однако последние несколько лет много времени проводит в Пскове, где снимает квартиру. В сентябре 2015 года он стал одним из трех фотографов мира, получивших в том году Instagram-грант от одного из крупнейших фотоагентств планеты Getty Images. Он также становился лауреатов различных фотоконкурсов, например, Activist Awards 2014. Кроме того, Дмитрий Марков известен как социальный волонтёр и блогер. В частности, он публиковался в том числе на сайте Псковского агентства информации.