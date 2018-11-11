0
22:20
Персональная выставка псковского фотографа Дмитрия Маркова состоялась в рамках PARIS PHOTO 2018
18:04
На здании нижегородского бассейна «отреставрировали» советскую мозаику
17:34
Сильный ветер и мокрый снег прогнозируется 12 ноября в Псковской области
13:06
Митинг в честь 100-летия окончания Первой мировой войны состоялся в Пскове
10:47
Праздник «Маленький чемпион» стартовал в Пскове
10:40
Экономисты России отмечают свой профессиональный праздник
09:19
«Маленький чемпион» пройдет сегодня в Пскове
Еще новости
Общество

Персональная выставка псковского фотографа Дмитрия Маркова состоялась в рамках PARIS PHOTO 2018

Экспозиция работ псковского фотографа Дмитрия Маркова состоялась в рамках международной выставки фотоискусства PARIS PHOTO 2018, проходившей в Париже 8-11 ноября. Короткий репортаж о своем участии в ней Дмитрий опубликовал в Instagram.

  • PARIS PHOTO 2018
    Фото: Дмитрий Марков
  • PARIS PHOTO 2018
    Фото: Дмитрий Марков
  • PARIS PHOTO 2018
    Фото: Дмитрий Марков

Отметим, PARIS PHOTO 2018 – одно из ведущих событий в мире фотографии. Выставка традиционно предлагает насыщенную программу встреч, конференций, премий и конкурсов выявления новых талантов. Мероприятие собирает фотографов, владельцев галерей, представителей издательств.

Напомним, Дмитрий Марков – уроженец Москвы, часто путешествует по России, однако последние несколько лет много времени проводит в Пскове, где снимает квартиру. В сентябре 2015 года он стал одним из трех фотографов мира, получивших в том году  Instagram-грант от одного из крупнейших фотоагентств планеты Getty Images. Он также становился лауреатов различных фотоконкурсов, например, Activist Awards 2014. Кроме того, Дмитрий Марков известен как социальный волонтёр и блогер. В частности, он публиковался в том числе на сайте Псковского агентства информации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Персональная выставка псковского фотографа Дмитрия Маркова состоялась в рамках PARIS PHOTO 2018
11 ноября 2018
Персональная выставка псковского фотографа Дмитрия Маркова состоялась в рамках PARIS PHOTO 2018
На здании нижегородского бассейна «отреставрировали» советскую мозаику
11 ноября 2018
На здании нижегородского бассейна «отреставрировали» советскую мозаику
Сильный ветер и мокрый снег прогнозируется 12 ноября в Псковской области
11 ноября 2018
Сильный ветер и мокрый снег прогнозируется 12 ноября в Псковской области
Митинг в честь 100-летия окончания Первой мировой войны состоялся в Пскове
11 ноября 2018
Митинг в честь 100-летия окончания Первой мировой войны состоялся в Пскове
Праздник «Маленький чемпион» стартовал в Пскове
11 ноября 2018
Праздник «Маленький чемпион» стартовал в Пскове
Экономисты России отмечают свой профессиональный праздник
11 ноября 2018
Экономисты России отмечают свой профессиональный праздник
«Маленький чемпион» пройдет сегодня в Пскове
11 ноября 2018
«Маленький чемпион» пройдет сегодня в Пскове
Михаил Ведерников: Псковские правоохранители - блестящий пример верного служения народу и своей стране
10 ноября 2018
Михаил Ведерников: Псковские правоохранители - блестящий пример верного служения народу и своей стране 1

Идет загрузка...