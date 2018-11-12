Часть улицы Горького в Пскове будет закрыта для транспорта с 14 по 30 ноября
С 14 по 30 ноября в Пскове будет закрыто движение транспорта на участке улицы Максима Горького от Красноармейской набережной до улицы Красноармейской. Проезд там будет разрешён только для маршрутных автобусов и спецмашин, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении городского хозяйства администрации города.
Перекрытие движения связано с выполнением ремонтных работ на улично-дорожной сети.
«Приносим извинения за доставленные неудобства и рекомендуем заранее выбирать маршруты объезда. При движении просим обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков», - отметили в УГХ.