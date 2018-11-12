Берега трёх озёр в Гдовском районе очистили от мусора волонтёры

17:27, 12 ноября 2018, ПАИ

Волонтеры очистили от мусора места отдыха вблизи озер Каретное, Зеркальное, Серебряное и Жуково в Гдовском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на Комитет по природным ресурсам и экологии региона.

В экологической акции приняли участие 55 человек. В период с июня по октябрь этого года они 14 раз выезжали на местность, чтобы собрать оставленный отдыхающими мусор, а также обновить стенды социальной рекламы.

«За время проведения акции мы вели постоянные наблюдения и отметили, что на территории, где проводилась уборка и размещены информационные стенды, значительно улучшилась обстановка и люди стали меньше мусорить», — рассказали в комитете.

Добавим, что акция прошла в рамках мероприятий ведомственной целевой программы «Комплекс мер по охране окружающей среды на территории Псковской области на 2018–2020 годы».