Доступная для маломобильных граждан общественная приёмная депутата Марины Борисенковой открылась в Пскове

18:06, 12 ноября 2018, ПАИ

Депутат областного Собрания Марина Борисенкова открыла в Пскове общественную приёмную. Встречи с избирателями будут проходить ежемесячно в помещении регионального отделения Всероссийского общества инвалидов на улице Школьной, дом 19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

«Выбор локации не случаен – общественная приёмная депутата станет доступна для всех маломобильных групп населения», - отметили в пресс-службе. Приём граждан на Школьной, 19 будет проводиться на регулярной основе – каждый второй вторник месяца. Напрямую обратиться к Марине Борисенковой со своими вопросами жители региона смогут уже завтра с 10 до 11 часов.

Напомним, Марина Борисенкова возглавляет псковское отделение Всероссийского общества инвалидов. Как депутат областного Собрания она осуществляет деятельность, направленную на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья. Является региональным куратором партийного проекта «Единой России» «Единая страна – доступная среда».