Гендиректор ПЭМЗа: Для нас большая честь принимать участие в премии «Народное признание»

15:48, 11 января 2019, ПАИ

«Для нас большая честь принимать участие в премии «Народное признание-2018», - заявил генеральный директор Псковского электромашиностроительного завод Александр Лазарев корреспонденту Псковского агентства информации. Напомним, он завод вошел в число финалистов премии в номинации «Наша марка», а его директор поборется за победу в номинации «Лидер».

Александр Лазарев выразил благодарность организаторам премии за такое интересное событие, в котором уже не первый год принимают участие жители Пскова и области.

Директор ПЭМЗа отметил, что в номинациях участвует большое количество достойных проектов и людей, за которых он также отдал свой голос, в частности, за Псковское областное отделение Российского детского фонда, с которым завод активно работает и завершил множество благотворительных проектов.

«По итогам первого тура голосования мы прошли по двум номинациям, и мне хочется выразить благодарность сотрудникам предприятия и всем людям, которые оказали свою поддержку», - добавил Александр Лазарев.

Напомним, что первый тур голосования премии «Народное признание — 2018» завершился 9 января. По итогам голосования определены участники второго тура, который стартовал на сайте ПАИ 11 января. В него попали по три претендента в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. Из 111 кандидатов на награду в 12-ти номинациях борьбу продолжают 36.

Параллельно начнёт работу жюри из 12 экспертов, голос каждого из них будет равен 3% от общего количества голосов, поданных в номинации во время второго тура.

Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали почти две сотни людей, коллективов, компаний и общественных организаций.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016»;

«Народное признание-2017».