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Общество

Положение о комитете по туризму утвердила администрация Псковской области

Администрация Псковской области утвердила положение о региональном комитете по туризму. Соответствующий документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов Псковской области.

В соответствии с положением, председатель комитета будет иметь одного заместителя. Регистрацией комитета будет заниматься советник губернатора Ольга Качнова.

В документе отмечается, что основными задачами комитета станут реализация государственной политики в сфере туризма, содействие туристской деятельности и создание благоприятных условий для их развития, определение и поддержка приоритетных направлений туристской деятельности, формирование представления о Псковской области как о благоприятном для туризма регионе, а также осуществление поддержки и защиты российских туристов, туроператоров, турагентов и их объединений.

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