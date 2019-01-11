Положение о комитете по туризму утвердила администрация Псковской области

16:18, 11 января 2019, ПАИ

Администрация Псковской области утвердила положение о региональном комитете по туризму. Соответствующий документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов Псковской области.

В соответствии с положением, председатель комитета будет иметь одного заместителя. Регистрацией комитета будет заниматься советник губернатора Ольга Качнова.

В документе отмечается, что основными задачами комитета станут реализация государственной политики в сфере туризма, содействие туристской деятельности и создание благоприятных условий для их развития, определение и поддержка приоритетных направлений туристской деятельности, формирование представления о Псковской области как о благоприятном для туризма регионе, а также осуществление поддержки и защиты российских туристов, туроператоров, турагентов и их объединений.