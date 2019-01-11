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Общество

Порядка двух тысяч звонков в день поступает от псковичей на «горячую линию» регоператора по обращению с ТКО

«В ежедневном режиме на «горячую линию» в рабочие дни поступает 1,5-2 тысячи звонков в день», - заявил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации директор ООО «Экопром» Сергей Пайст. Напомним, ООО «Экопром» - филиал компании «Мехуборка», являющейся региональным оператором по обращению с коммунальными отходами (ТКО) в Псковской области.

Сергей Пайст

По словам Сергея Пайста, псковичи «задают самые разнообразные вопросы, - «А какой тариф?», «А почему такой тариф?», «А что такое норма накопления?» - и множество других».

«Люди хотят информации и с каждым конкретным человеком приходится очень долго разговаривать. Я понимаю обеспокоенность населения, которое просто физически не может дозвониться. Мы сейчас и Москву подключили, чтобы туда переадресовывались звонки», - рассказал директор ООО «Экопром».

Он также сообщил, что для удобства населения перед Новым годом запущен сайт, который облегчит юридическим и физическим лицам возможность заключить договор. «Там есть формы типовых договоров, калькулятор стоимости вывоза отходов по зонам, ответы на популярные вопросы и другая полезная информация», - добавил Сергей Пайст.

Напомним, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Псковской области по результатам конкурса, техзадание для которого было подготовлено при участии представителей общественности, стало ООО «Экопром». Компания входит в холдинг «Мехуборка», работающий в сфере обращения с отходами в 11 субъектах Российской Федерации.

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