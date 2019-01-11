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Общество

«Аэрофлот» открывает продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам

«Аэрофлот» открывает продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на собственные рейсы и на рейсы дочерних авиакомпаний «Россия» и «Аврора» в Калининград и города Дальнего Востока, пишет РИА Новости со ссылкой на перевозчика.

Отмечается, что тарифы действуют на прямые рейсы, выполняемые компаниями группы, в экономическом классе обслуживания в период по 31 декабря 2019 года.

Среди направлений: Москва - Владивосток, Хабаровск - Москва, Петропавловск-Камчатский - Москва, Южно-Сахалинск - Москва, Магадан - Хабаровск, Новосибирск - Хабаровск, Красноярск - Хабаровск, Калининград - Москва, Калининград - Санкт-Петербург и другие.

Авиакомпания напоминает, что воспользоваться субсидируемыми перевозками в экономическом классе могут граждане РРФ в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин - свыше 55 лет); инвалиды I группы любого возраста; инвалиды с детства II и III группы; сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, а также люди, имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов РФ.

Также авиакомпания продает авиабилеты в рамках собственной программы «плоских» тарифов. 

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