Взрыв прогремел в центре Парижа
Сегодня, 12 января, в одном из центральных кварталов Парижа прогремел взрыв. Он случился во время тушения пожара в магазине, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на французскую полицию.
«Пожарные Парижа работают над тушением огня в магазине на улице Тревиз в девятом округе, где разгорелся пожар, а затем - произошел мощный взрыв», - сказано на странице полиции в Твиттере.
Данных о погибших пока нет, но СМИ пишут о нескольких пострадавших.
«Интефакс» отмечает, что, судя по снимкам в социальных сетях, горела в Париже булочная, которой нанесён значительный ущерб. Также разбиты витрины соседних магазинов.
По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.