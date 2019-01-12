Взрыв прогремел в центре Парижа

12:37, 12 января 2019, ПАИ

Сегодня, 12 января, в одном из центральных кварталов Парижа прогремел взрыв. Он случился во время тушения пожара в магазине, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на французскую полицию.

«Пожарные Парижа работают над тушением огня в магазине на улице Тревиз в девятом округе, где разгорелся пожар, а затем - произошел мощный взрыв», - сказано на странице полиции в Твиттере.

Данных о погибших пока нет, но СМИ пишут о нескольких пострадавших.

«Интефакс» отмечает, что, судя по снимкам в социальных сетях, горела в Париже булочная, которой нанесён значительный ущерб. Также разбиты витрины соседних магазинов.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.