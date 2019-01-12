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Экономика

Рост цен на продукты на 8% предрёк «Руспродсоюз»

Рост цен на продукты в ближайший квартал  примерно на 8% предрекли в Ассоциации производителей и поставщиков товаров («Руспродсоюз»). В числе причин называется повышение ставки НДС, рост ключевой ставки и цены на ГСМ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова.

По его словам, повышение НДС отразится не только на отпускных ценах продуктов, но и на стоимости сырья, оборудования и упаковки. По подсчётам Дмитрия Вострикова, увеличение ставки НДС на 2% может привести к повышению себестоимости продукции на 4-12%.

Ещё одной причиной роста цен эксперт назвал принятое в конце года Центробанком решение  повысить ключевую ставку. К возможному росту логистическим затрат эксперт отнес ситуацию с тарифами на ГСМ, поскольку неясен период договоренностей между Правительством и нефтяными компаниями о сдерживании цен на них.

По прогнозам «Руспродсоюза», максимальное изменение стоимости товаров произойдёт именно в первом квартале года.

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