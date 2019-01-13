Орбитальная группировка системы ГЛОНАСС вновь работает в полном составе

15:38, 13 января 2019, ПАИ

Орбитальная группировка спутников российской навигационной системы ГЛОНАСС вновь работает в полном составе: внепланово выведенный на техническое обслуживание перед Новым годом навигационный спутник «Глонасс-М» сегодня, 13 января, вернули в работу. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш.

Источник агентства в ракетно-космической отрасли 9 января сообщал, что после произошедшего 30 декабря сбоя в работе спутника номер 736 на нем включили резервный комплект аппаратуры и после набора статистики космический аппарат вернется к целевому функционированию 11 января.

В настоящее время в орбитальной группировке работают по целевому назначению все 24 космических аппарата, необходимых для обеспечения глобального покрытия земного шара навигационными сигналами системы ГЛОНАСС.