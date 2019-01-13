0
13:27
14 января в Псковской области потеплеет до +2 градусов
10:32
День российской печати отмечается сегодня
10:17
Представитель РПЦ объяснил отказ от изменения церковного календаря неприятием таких перемен «церковным народом»
18:21
До -10 похолодает ночью в Псковской области
16:54
Попытка выйти из резервации
10:59
А ты записался в урбанисты?
10:36
Александр Котов пожелал работникам органов прокуратуры Псковской области успехов в служении идеалам справедливости, закону и Отечеству
Еще новости
Общество

Орбитальная группировка системы ГЛОНАСС вновь работает в полном составе

Орбитальная группировка спутников российской навигационной системы ГЛОНАСС вновь работает в полном составе: внепланово выведенный на техническое обслуживание перед Новым годом навигационный спутник «Глонасс-М» сегодня, 13 января, вернули в работу. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш.

Источник агентства в ракетно-космической отрасли 9 января сообщал, что после произошедшего 30 декабря сбоя в работе спутника номер 736 на нем включили резервный комплект аппаратуры и после набора статистики космический аппарат вернется к целевому функционированию 11 января.

В настоящее время в орбитальной группировке работают по целевому назначению все 24 космических аппарата, необходимых для обеспечения глобального покрытия земного шара навигационными сигналами системы ГЛОНАСС.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

14 января в Псковской области потеплеет до +2 градусов
13 января 2019
14 января в Псковской области потеплеет до +2 градусов
День российской печати отмечается сегодня
13 января 2019
День российской печати отмечается сегодня
Представитель РПЦ объяснил отказ от изменения церковного календаря неприятием таких перемен «церковным народом»
13 января 2019
Представитель РПЦ объяснил отказ от изменения церковного календаря неприятием таких перемен «церковным народом» 1
До -10 похолодает ночью в Псковской области
12 января 2019
До -10 похолодает ночью в Псковской области
Попытка выйти из резервации
12 января 2019
Попытка выйти из резервации 38
Александр Котов пожелал работникам органов прокуратуры Псковской области успехов в служении идеалам справедливости, закону и Отечеству
12 января 2019
Александр Котов пожелал работникам органов прокуратуры Псковской области успехов в служении идеалам справедливости, закону и Отечеству
Инсталляцию «Россия начинается здесь» псковский ВООПИиК предлагает перенести на границу с Японией
12 января 2019
Инсталляцию «Россия начинается здесь» псковский ВООПИиК предлагает перенести на границу с Японией 47
День работника прокуратуры празднуется в России 12 января
12 января 2019
День работника прокуратуры празднуется в России 12 января 1

Идет загрузка...