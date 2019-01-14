70-й выпуск «Михайловской пушкинианы» готовится к выходу в свет

08:54, 14 января 2019, ПАИ

Работу над выпуском тиража новой книжки научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана» завершают в псковской типографии «Печатный двор «Стерх». Это издание выходит в свет силами Государственного Пушкинского Заповедника и, как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, читателям будет представлен уже 70-й его выпуск, который называется «Краеведение, история и археология Пушкиногорья».

В объёмный сборник (312 страниц, или 14 печатных листов) вошли материалы четырёх, VI—IX, круглых столов (2014—2017 годы) памяти известного псковского историка, краеведа, музейщика и педагога М.Е Васильева. Круг тем, которые поднимаются в книге, очень широк — от результатов археологических раскопок и истории усадебных комплексов на территории заповедника до вопросов современной охраны памятников и объектов культурного наследия в регионе. Значительная часть публикаций посвящена событиям Великой Отечественной войны и подготовлена, в том числе, по результатам непрекращающейся поисковой работы пушкиногорцев. Среди авторов статей, обзоров и заметок — историки, преподаватели средней и высшей школы, сотрудники музеев и другие специалисты из России и Белоруссии.

Издание предназначено для самого широкого круга читателей и будет интересно всем, интересующимся отечественной историей и культурой, отметили в музее.