Дома предлагается оснащать газовыми плитами с автоматическим отключением

09:20, 14 января 2019, ПАИ

В новостройках и жилых зданиях, прошедших капремонт, предлагается устанавливать газовые плиты с автоматическим отключением в случае утечки, пишет газета «Известия».

С такой инициативой выступила глава комитета Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Поводом для нее стала трагедия в Магнитогорске, в результате которой погибли 39 человек. Для предотвращения утечек газа предлагается использовать термоэлектрическую систему «газ-контроль», которая заблокирует поступление газа, если пламя конфорки погаснет.

Инициативу парламентария уже поддержали в «Газпроме». Минстрой, в свою очередь, настаивает на увеличении содержания одорантов в газе — его более резкий запах позволит быстрее выявлять утечку.