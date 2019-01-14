Двух нетрезвых водителей-рецидивистов задержала полиция в Пскове и Великих Луках

13:10, 14 января 2019, ПАИ

В Пскове и Великих Луках полицейские задержали нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.

В частности, 12 января вечером в Пскове на улице Труда стражи порядка остановили «Мерседес», которым управлял нетрезвый 46-летний гражданин. В тот же день ночью в Великих Луках по проспекту Ленина на машине «Фольксваген» ехал 21-летний молодой человек, который также находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.