Каждый житель России в среднем потратил на праздники 14 тысяч рублей

14:04, 14 января 2019, ПАИ

Жители России в новогодние каникулы потратили в среднем 13 тысяч 870 рублей, что примерно на 300 рублей меньше, чем в прошлом году. Об этом говорится в результатах исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Сумма средних расходов на празднование в 2019 году составила 13 тысяч 870 рублей - немного меньше, чем в 2018 году (14 тысяч 195 рублей). Фактические траты в среднем также совпали с запланированными в конце декабря (13 тысяч 755 рублей). На подарки близким и друзьям в итоге потрачено около 5375 рублей, на новогодний стол - 4592 рубля, на турпоездки, елки, рестораны - 3903 рубля. Те или иные траты совершили 98% опрошенных, и только 2% не потратили денег на празднование и каникулы», - говорится в исследовании.

Отмечается, что новогодние подарки во многом превзошли ожидания россиян: конфеты, спиртные напитки, деликатесы получили 27% опрошенных, парфюмерию, косметику, бижутерию - 24%, сувениры - 17%. При этом билеты в театр или на концерт и туристические путевки получили 3% и 1% соответственно, тогда как мечтал о них каждый десятый (10% и 11% соответственно).

Праздничная новогодняя неделя в этом году порадовала две трети россиян (69%) - несколько меньше, чем в прошлые зимние каникулы (73%). Список наиболее распространенных видов отдыха в целом не изменился: 30% респондентов были в гостях (42% в 2018 году), 28% гуляли на природе (30% в 2018 году), 24% ходили на каток либо катались на лыжах и др. Число тех, кто провел праздники дома, увеличилось с 18% в прошлом году до 29% в 2019 году. Каждый пятый (21%) в праздники работал (32% возрастом 35-44; 26% жителей городов- миллионников, кроме Москвы и Санкт-Петербурга).