Более 20 концертов дал ансамбль песни и пляски Западного военного округа за время новогодних праздников

14:55, 14 января 2019, ПАИ

Более 20 концертов для военнослужащих соединений и частей Западного военного округа (ЗВО), членов их семей, ветеранов и просто жителей военных городков дали артисты ансамбля песни и пляски округа, сообщается на официальном сайте Минобороны РФ.

Праздничный концертный тур ансамбля начался с традиционного новогоднего бала командующего ЗВО. После бала концертные бригады ансамбля, каждая из которых включала хоровую и балетную группы, а так же солистов оркестра, разъехались по воинским частям, дислоцированным в Ленинградской области.

Полуторачасовая концертная программа включала военно-патриотические песни, мировую классику, а так же эстрадные песни советского периода. Артисты балета порадовали зрителей венским вальсом, матросским танцем, русскими плясками и произведениями современной хореографии. Изюминкой концерта стало новогоднее вокальное попурри из песен классических советских и российских новогодних кинофильмов.

Всего за время новогодних праздников концерты ансамбля песни и пляски Западного военного округа посетили более 2,5 тысяч человек.