Незаконный ввоз кошачьего корма, грунта и рыбы пресекли псковские пограничники

16:46, 14 января 2019, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытки незаконного перемещения через государственную границу партий кошачьего корма, грунта и рыбы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В районе населенного пункта Лобок в Невельском районе пограничники задержали микроавтобус «Фиат Дукато», в кузове которого 37-летний россиянин попытался ввезти в страну одну тонну корма для кошек без необходимых товарно-сопроводительных накладных и ветеринарных сертификатов. Данную продукцию мужчина рассчитывал незаконно продать в одном из российских регионов. По предварительной оценке, стоимость выявленной партии корма составила не менее 350 тысяч рублей.

Позже у того же населенного пункта пограничники задержали жителя сопредельного государства, в автомобиле которого обнаружили две тонны грунта для комнатных растений. Как и в предыдущем случае, сопроводительных документов, подтверждающих соответствие ввозимой продукции стандартам качества и безопасности, у иностранного гражданина не оказалось.

Спустя несколько часов в районе деревни Альшуты Усвятского района пограничники выявили и задержали грузовой автомобиль с 14 тоннами мороженой салаки финского происхождения без товарно-сопроводительных накладных и ветеринарных сертификатов.

Весь задержанный груз вместе с водителями и транспортными средствами передан сотрудникам соответствующих компетентных органов для проведения необходимых административно-процессуальных действий и принятия соответствующих правовых решений.