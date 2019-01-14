0
20:46
Оценена стоимость «мусорной строчки» в платёжках за квартиру
19:38
В Псков на практику прибыли курсанты Санкт-Петербургского университета МВД России
18:01
Директор базы «Волынь» о «Народном признании»: Наше присутствие в номинации «Сервис» оправдано
17:01
Крещение – это явление Бога, а не купание в проруби
16:22
Капитальный ремонт ждёт Себежскую районную больницу
16:11
Медиахолдинг Псковской области подписал соглашение с ПсковГУ
14:36
Экс-зампред областного комитета по культуре стала пресс-секретарем паломнической службы псковской митрополии
Еще новости
Общество

Госдума отложила рассмотрение законопроекта о возвращении рекламы пива на ТВ

Рассмотрение законопроекта об отмене запрета на рекламу пива в Госдуме отложено на неопределенный срок, в то время как период временного снятия ограничений истек 1 января 2019 года. «Совет Госдумы принял решение отложить рассмотрение законопроекта о рекламе алкогольной продукции»,— сообщил журналистам спикер нижней палаты Вячеслав Володин (цитата по «РИА Новости»).

По словам Володина, документ будет рассмотрен после дополнительной проработки и проведения консультаций с правительством, министерствами и экспертным сообществом.

На российских телеканалах и радиостанциях сейчас запрещено рекламировать алкогольную продукцию с содержанием этилового спирта 5% и более, за исключением вина (в том числе шампанского), произведенного в России из выращенного на ее территории винограда. Запрет на рекламу пива временно снимали во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Оценена стоимость «мусорной строчки» в платёжках за квартиру
14 января 2019
Оценена стоимость «мусорной строчки» в платёжках за квартиру
В Псков на практику прибыли курсанты Санкт-Петербургского университета МВД России
14 января 2019
В Псков на практику прибыли курсанты Санкт-Петербургского университета МВД России
Директор базы «Волынь» о «Народном признании»: Наше присутствие в номинации «Сервис» оправдано
14 января 2019
Директор базы «Волынь» о «Народном признании»: Наше присутствие в номинации «Сервис» оправдано
Капитальный ремонт ждёт Себежскую районную больницу
14 января 2019
Капитальный ремонт ждёт Себежскую районную больницу 1
Медиахолдинг Псковской области подписал соглашение с ПсковГУ
14 января 2019
Медиахолдинг Псковской области подписал соглашение с ПсковГУ 1
Экс-зампред областного комитета по культуре стала пресс-секретарем паломнической службы псковской митрополии
14 января 2019
Экс-зампред областного комитета по культуре стала пресс-секретарем паломнической службы псковской митрополии 3
Замгендиректора компании «Велторф»: Мы очень рады, что вошли в число финалистов премии «Народное признание - 2018»
14 января 2019
Замгендиректора компании «Велторф»: Мы очень рады, что вошли в число финалистов премии «Народное признание - 2018»
Александр Братчиков: Муниципалитет не должен убирать снег во дворах, этим занимаются управляющие компании
14 января 2019
Александр Братчиков: Муниципалитет не должен убирать снег во дворах, этим занимаются управляющие компании 2

Идет загрузка...