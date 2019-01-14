Госдума отложила рассмотрение законопроекта о возвращении рекламы пива на ТВ

20:19, 14 января 2019, ПАИ

Рассмотрение законопроекта об отмене запрета на рекламу пива в Госдуме отложено на неопределенный срок, в то время как период временного снятия ограничений истек 1 января 2019 года. «Совет Госдумы принял решение отложить рассмотрение законопроекта о рекламе алкогольной продукции»,— сообщил журналистам спикер нижней палаты Вячеслав Володин (цитата по «РИА Новости»).

По словам Володина, документ будет рассмотрен после дополнительной проработки и проведения консультаций с правительством, министерствами и экспертным сообществом.

На российских телеканалах и радиостанциях сейчас запрещено рекламировать алкогольную продукцию с содержанием этилового спирта 5% и более, за исключением вина (в том числе шампанского), произведенного в России из выращенного на ее территории винограда. Запрет на рекламу пива временно снимали во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году.