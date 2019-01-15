Пожилой водитель ВАЗа спровоцировал ДТП в Усвятском районе и погиб

10:12, 15 января 2019, ПАИ

14 января в 18:04 на 127-м километре автодороги Ольша - Велиж - Усвяты - Невель в Усвятском районе 79-летний водитель ВАЗ-2106 выбрал небезопасную скорость движения и не справился с управлением. Как сообщили Псковскому агентству информации в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области, ВАЗ-2106 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной Iveco под управлением 46-летнего мужчины. В результате дорожно-транспортного происшествия пожилой водитель ВАЗ-2106 погиб на месте.

В 0:40 на 8-м километре автодороги Псков - Изборск в Псковском районе 23-летний водитель Lada Granta на прямом участке дороги не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал в кювет и врезался в опору ЛЭП, после чего опрокинулся. Молодой человек получил незначительные травмы и не был госпитализирован.

В 7:30 в деревне Карпово Островского района у дома 11 на улице Звёздной 64-летний водитель ВАЗ-21099 при движении задним ходом не убедился в безопасности своего манёвра и наехал на 5-летнего мальчика, которого на санках мама везла в детский сад. Ребёнок получил незначительные травмы, госпитализация не потребовалась.

В 16:00 на 189-м километре автодороги Ольша - Велиж - Усвяты - Невель в Невельском районе 35-летний водитель Hyundai-IХ-35 на перекрестке неравнозначных дорог не пропустил автомашину ГАЗ-3110 под управлением 28-летнего молодого человека. В результате произошло столкновение. Двухлетний пассажир ГАЗ-3110, водитель и 25-летний пассажир Hyundai-IХ-35 получили незначительные травмы и не были госпитализированы.