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Общество

Площадки для временного накопления мусора планируется оборудовать в псковских лесах

Рядом с местами массового отдыха людей на природе в Псковской области будут располагать площадки временного накопления мусора, сообщил и. о. председателя Комитета региона по делам строительства и ЖКХ Сергей Грахов в интервью «Радио России» 14 января.

«То есть человек посидел, отдохнул с семьей, с друзьями на природе, после этого он собирает свой мусор, который от него остался, в пакеты. Довозит его до места накопления, которое ему по пути домой, и его там оставляет», – пояснил Сергей Грахов. По его словам, раз в неделю или в две автомобиль по вывозу мусора мог бы забирать эти отходы.

Сергей Грахов отметил, что за подобный вывоз мусора будет платить муниципалитет.

И. о. председателя Комитета региона по делам строительства и ЖКХ добавил, что сейчас вопрос о нанесении точек временного накопления мусора на карту области прорабатывается с муниципальными властями и региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

«Есть такая идея и мы хотим это реализовать одномоментно во всех районах, – добавил он. – То есть у нас задача не стоит сохранить чистым какой-то другой район, при этом замусорив остальные. Мы должны сохранить всю нашу область».

Сергей Грахов подчеркнул, что невозможно поставить в каждом лесу охранника, который «будет бегать с ружьем и стрелять солью в тех, кто выбросил мусор». «Мы должны сами понимать, что это исключительно наша обязанность сохранить наш регион чистым. Потому что в нашем регионе будут жить наши дети, наши внуки. И если мы продолжим его так засорять и безалаберно относиться к природе, то вместо экологически чистого края мы в скором времени можем получить одну большую свалку», - заявил он.

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