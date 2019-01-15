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Общество

Мешковый способ сбора мусора будет организован в деревнях Псковской области

В Псковской области в сельских населенных пунктах будет организован мешковый способ сбора и вывоза мусора. Об этом заявил и. о. председателя Комитета региона по делам строительства и ЖКХ Сергей Грахов в интервью «Радио России-Псков» 14 января, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Сергея Грахова, в сельских населенных пунктах будет определен график вывоза мусора: день недели, время, когда по этому населенному пункту будет проезжать автомобиль. Жители домов должны будут выставить мешки с отходами возле забора, а машина будет их забирать. «Если люди не успели в назначенное время, то они просто этот мешок у себя во дворе поставят и в следующий раз они уже два мешка выбросят. То есть такого, что один день – один мешок, такого нет», - объяснил он.

Сергей Грахов также отметил, что вне зависимости от крупности населенного пункта, там с определенной периодичностью должна появляться машина для вывоза мусора. И. о. председателя Комитета рассказал, что в более-менее крупных деревнях установят контейнерные площадки, сейчас определяются места для их расположения. Сергей Грахов считает, что «весьма проблематично» охватить сразу 8,5 тыс. населенных пунктов и установить площадки для контейнеров. По его мнению, сначала необходимо определиться с системой логистики и учесть пожелания жителей.

«Многие жители не хотят мусорные площадки, они говорят, что их устроит мешковой сбор. И их оператор учитывает это. Кто-то говорит «мы хотим контейнерную площадку, поставьте нам» и этот вопрос тоже обсуждается и принимаются соответствующие методы», - отметил Сергей Грахов.

Отвечая на вопрос, когда же такие машины для вывоза отходов появятся в деревнях, и. о. председателя комитета заверил, что уже должны быть подготовлены окончательные планы-графики по вывозу мусора со всех населенных пунктов региона. Позже их доведут до населения через порталы районных администраций и СМИ.

«Мы заинтересованы в том, чтобы региональный оператор, конечно, работал с нашими местными перевозчиками, поскольку это рабочие места для жителей нашей области. И региональный оператор сейчас охватил 6 муниципальных районов, но это те районы, где просто местные перевозчики отказались работать. Сейчас ездят автомобили регионального оператора, опять же на работу принимаются местные жители», - отметил Сергей Грахов.

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