Сергей Грахов: Если кто-то пытается всучить платежку за декабрь под видом регионального оператора – это мошенничество

13:04, 15 января 2019, ПАИ

«Если кто-то пытается вам всучить платежку под видом регионального оператора за декабрь – это какое-то мошенничество», - заявил и. о. председателя Комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Сергей Грахов в интервью «Радио России» 14 декабря. Он отметил, что новые платежные документы от регионального оператора за январь псковичи получат только в феврале.

Сергей Грахов пояснил, что в социальных сетях стали появляться фейковые сообщения об увеличении платы по строке за вывоз мусора в январе. Вместе с тем платежек за работу регионального оператора еще не было, подчеркнул он.

И. о. председателя Комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ считает, что кто-то пытается «пропиариться на этой теме». Он уточнил, что со всеми управляющими компаниями в Псковской области ведется работа, до них доведена информация о том, что квитанции за декабрь в январе счет выставляется по старой схеме.

В феврале псковичи получат новые платежные документы на вывоз мусора. «Мы прогнозируем, что существенного увеличения там не будет. То есть, в среднем для семьи из 3 человек услуги регионального оператора обойдутся 80 рублей где-то в месяц на всех троих», - добавил Сергей Грахов.