Сергей Грахов: Призывы не заключать договоры с регоператором по обращению с ТКО незаконны

13:44, 15 января 2019, ПАИ

Жители Псковской области не могут отказаться от услуг регионального оператора по обращению с ТКО и должны платить за них. Об этом исполняющий обязанности председателя комитета по делам строительства и ЖКХ региона Сергей Грахов заявил в интервью «Радио России» 14 января.

Сергей Грахов рассказал, что сейчас в социальных сетях очень активно рассылаются фейковые новости с призывами не платить регоператору. Однако, он подчеркнул, что платить за услугу с точки зрения закона необходимо, так как с 1 января вывоз мусора IV-V класса опасности, к которому относятся твердые коммунальные отходы (ТКО), имеет право осуществлять только региональный оператор и его представители, а тех, кто будет пытаться делать это самостоятельно, ждёт штраф.

«То есть если кто-то вам подскажет, что вот у меня у соседа есть ЗИЛ, тут всей деревней на него скинем и отвезем на свалку, то поверьте мне, этого водителя оштрафуют и хозяина машины оштрафуют. Он не имеет права без договора с региональным оператором осуществлять перевозку мусора», - пояснил Сергей Грахов.

Он отметил, что в прошлом году Госдума РФ рассматривала законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ в части ответственности именно за не заключение договора с региональным оператором. На данный момент законопроект не утвержден, но, Сергей Грахов, пояснил, что в КоАП РФ имеются нормы, которые предусматривают ответственность за неисполнение федерального законодательства, а обязанность заключения договора с региональным оператором закреплена в федеральном законе 89-ФЗ об отходах и поэтому тот, кто призывает граждан это не делать фактически толкает их на нарушение закона.

По словам Сергея Грахова, «мусорная» реформа не во всей России проходит гладко. «Эта реформа абсолютно новая, здесь очень много неотлаженных моментов, весьма сложно урегулировать одновременно интересы и бизнеса, и защитить граждан и при этом организовать весьма сложную логистику по вывозу мусора, организовать объекты захоронения отходов», - уточнил он.

Сергей Грахов отметил, что Псковская область успешно вошла в процесс «мусорной» реформы. «У нас региональный оператор достаточно социально-ориентированный. С ним постоянно идет контакт, с ним постоянно контактируют все главы муниципальных образований, постоянный контакт с администрацией области. Михаил Ведерников держит этот вопрос на постоянном контроле. Еще раз повторюсь, этот процесс очень и очень сложный. Для гражданина все выглядит очень легко и просто», - сказал он.

«Но и мы с вами еще должны помнить, что наша цель - сделать нашу область чище, наша цель урегулировать вообще сферу обращения с отходами и если мы будем всячески палки в колеса вставлять, то мы пойдем назад, а не пойдем вперед. Мы должны помнить об этом», - заключил Сергей Грахов.