Опубликованы нормативы накопления ТКО в Псковской области

17:27, 15 января 2019, ПАИ

Комитет по делам строительства и ЖКХ Псковской области опубликовал приказ об утверждении нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Документ 15 января был размещён на портале нормативно-правовых актов региона.

В соответствии с приказом, норматив накопления ТКО для многоквартирных индивидуальных жилых домов в населённых пунктах с численностью свыше 200 человек на одного проживающего составит 295 килограммов в год или 1,44 кубометра, для индивидуальных жилых домов в населённых пунктах с численностью менее 200 человек - 205 килограммов или 1 кубометр.

Для административных зданий, учреждений и контор норматив накопления ТКО на одного работника составит 287 килограммов или 1,4 кубометра, для продовольственных магазинов, рынков - 123 килограмма или 0,6 кубометра на 1 квадратный метр площади, для промтоварных магазинов - 41 килограмм или 0,2 кубометра на 1 квадратный метр площади.

Для железнодорожных и автовокзалов, аэропортов, речных портов норматив установлен в объёме 12 килограммов или 0,06 кубометра на 1 пассажира.

Для дошкольных образовательных учреждений он равен 123 килограмма или 0,6 кубометра на одного ребёнка, в школах - 41 килограмм или 0,2 кубометра на одного учащегося, в учреждениях среднего, высшего и послевузовского образования — 82 килограмма или 0,4 кубометра на одного учащегося.

Для клубов, кинотеатров, концертных залов, цирков определён норматив в 62 килограмма или 0,3 кубометра на одно место, для спортивных зданий, сооружений — 50 килограммов или 0,3 кубометра на одно место, для кафе, ресторанов, баров закусочных, столовых — 226 килограммов или 1,1 кубометра на одно место, для гостиниц — 184,5 килограмма или 0,9 кубометра на одно место, для парикмахерских и салонов красоты — 61,5 килограмма или 0,3 кубометра на одно место.