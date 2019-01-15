Жители Псковской области могут заключить договор на вывоз мусора, не выходя из дома

14:45, 15 января 2019, ПАИ

Жители Псковской области могут заключить договор на вывоз мусора, не выходя из дома, заполнив заявку на сайте регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами «Мехуборка». Об этом заявил директор компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Псковской области Сергей Пайст в прямом эфире проекта ПАИ-live, сегодня, 15 января, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Сергея Пайста, сайт начал работу ещё перед новогодними праздниками. Пользователи могут найти там информацию о тарифах, нормативах, а также рассчитать стоимость услуг с помощью специального калькулятора. Он также отметил, что удобство сайта позволяет жителям быстро найти необходимый бланк договора, скачать его, заполнить и отправить региональному оператору. С первым платежным документом, как рассказал Сергей Пайст, придет и подписанный со стороны регоператора договор.

Договор считается действующим с момента оказания услуги, которая начала оказываться с 1 января, добавил Сергей Пайст.

Он также рассказал, что на сайте компании начали публиковать графики вывоза отходов, они будут формироваться ежедневно. Специалист заверил, что информация будет корректироваться, в том числе и для сельских поселений, до населения графики также будут доводить через СМИ.

Ежедневно, добавил Сергей Пайст, на телефон регионального оператора поступает около 1 тыс. 500 звонков. Линии планируют разгрузить за счет дополнительных ресурсов, для этого к работе будут подключены коллеги из Москвы.