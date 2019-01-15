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Жители Псковской области могут заключить договор на вывоз мусора, не выходя из дома

Жители Псковской области могут заключить договор на вывоз мусора, не выходя из дома, заполнив заявку на сайте регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами «Мехуборка». Об этом заявил директор компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Псковской области Сергей Пайст в прямом эфире проекта ПАИ-live, сегодня, 15 января, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Сергея Пайста, сайт начал работу ещё перед новогодними праздниками. Пользователи могут найти там информацию о тарифах, нормативах, а также рассчитать стоимость услуг с помощью специального калькулятора. Он также отметил, что удобство сайта позволяет жителям быстро найти необходимый бланк договора, скачать его, заполнить и отправить региональному оператору. С первым платежным документом, как рассказал Сергей Пайст, придет и подписанный со стороны регоператора договор.

Договор считается действующим с момента оказания услуги, которая начала оказываться с 1 января, добавил Сергей Пайст.

Он также рассказал, что на сайте компании начали публиковать графики вывоза отходов, они будут формироваться ежедневно. Специалист заверил, что информация будет корректироваться, в том числе и для сельских поселений, до населения графики также будут доводить через СМИ.

Ежедневно, добавил Сергей Пайст, на телефон регионального оператора поступает около 1 тыс. 500 звонков. Линии планируют разгрузить за счет дополнительных ресурсов, для этого к работе будут подключены коллеги из Москвы.

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