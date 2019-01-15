Сергей Пайст: Договоры на вывоз мусора необходимо заключать по фактическому месту пребывания

15:44, 15 января 2019, ПАИ

Договоры на вывоз мусора необходимо заключать по фактическому месту пребывания, заявил директор компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Псковской области Сергей Пайст в прямом эфире проекта ПАИ-live 15 января.

Сергей Пайст отметил, что люди часто сдают квартиры в аренду, а если в таком жилье есть арендаторы, то они по фактическому месту пребывания производят отходы и должны заключить договор с региональным оператором на оплату услуги.

Директор компании «Экопром» пояснил, что плата за вывоз мусора будет начисляться по месту регистрации, а чтобы оплачивать услугу на вывоз мусора по одной жилплощади при наличии нескольких квартир, нужно предоставить документы о фактическом местонахождении.

Сергей Пайст заметил, что суть реформы в том, чтобы люди стали более сознательными, и провел аналогию с интернетом, который подключает квартиросъемщик.

Также он выразил уверенность, что «Почта России» будет помогать доносить квитанции по вывозу мусора в частном секторе. Гость эфира признал, что отсутствие почтовых ящиков в частном секторе – это проблема, но квитанция должна приходить, поэтому будут работать с каждым собственником. Сергей Пайст добавил, что почтальоны в частном секторе при отсутствии у собственника почтового ящика могли бы вставлять квитанции в дверную ручку.