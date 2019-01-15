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Общество

Полный пакет: ПАИ-live с Сергеем Пайстом

Сегодня, 15 января гостем прямого эфира проекта  ПАИ-live стал директор компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Псковской области Сергей Пайст. В интервью ПАИ он рассказал, как будет организован сбор мусора в частном секторе, объяснил, что даже если в собственности несколько квартир, квитанция на вывоз мусора придет только одна, дал совет, что делать, если места прописки и фактического проживания отличаются, рассказал о том, почему с января больницы не могут вывозить свой мусор по-старому.

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