Сергей Пайст: Сортировка отходов — приоритет новой системы обращения с ТКО

16:12, 15 января 2019, ПАИ

Сортировка отходов находится в приоритете новой системы по обращению с ТКО. Об этом заявил директор компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Псковской области Сергей Пайст в прямом эфире проекта ПАИ-live, сегодня, 15 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Пайст отметил, что сейчас необходимо понять, готово ли население Псковской области к сортировке отходов. «Для начала надо людей приучить правильно выбрасывать мусор. Есть ряд муниципальных округов, где не было сбора никаким образом организовано. О какой сортировке сейчас вести речь?» - сказал он.

«Это целая идеологическая философия сортировать отходы», - подчеркнул он и добавил, что сейчас в регионе людей приучают к сортировке в связи с появлением сеток для сбора пэт-бутылки. Сергей Пайст отметил, что для ряда муниципальных округов такое в новинку, да и в Пскове такое не везде есть.

Директор «Экопрома» также отметил, что принцип сбора сегодня подразумевает места накопления. Поэтому, по его словам, места должны меняться: сортировка на площадках или дома.

В то же время Сергей Пайст рассказал, что существует территориальная схема обращения с отходами, где прописано, с каких муниципалитетов производится сортировка. По его словам, это Псков и Псковский район.

Сергей Пайст также подчеркнул, что в Псковской области необходимо создавать заводы по сортировке отходов в промышленном масштабе.