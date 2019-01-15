Педагоги Псковской области примут участие в 27-х Международных Рождественских образовательных чтениях

18:21, 15 января 2019, ПАИ

Псковская область вновь станет участником Международных Рождественских образовательных чтений, которые пройдут в Москве с 27 по 31 января. В этом году они будут посвящены теме: «Молодежь: свобода и ответственность», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В состав региональной делегации войдут педагоги из Великолукского, Порховского, Пыталовского, Себежского, Островского и Псковского районов. Это специалисты, преподающие курсы «Основы православной культуры», «Основы религиозных культур и светской этики», а также представители дошкольных образовательных учреждений, дополнительного образования, участники регионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя».

Педагоги области впервые приняли участие в церковно-общественном форуме в 1997 году и с тех пор участвуют ежегодно. Два года подряд в городе Великие Луки проводится региональный этап Рождественских образовательных чтений.

Рождественские чтения — это глобальное, широкомасштабное мероприятие, которое ставит перед собой задачи не только развития православного образования и духовно-нравственного просвещения общества, но и переосмысления, с позиции православного мировоззрения, различных вопросов науки, культуры, социальной и молодежной работы, межгосударственных и межконфессиональных связей.

Ежегодно в работе Рождественских чтений принимают участие более 15 тысяч человек из разных регионов страны и зарубежья.

Одним из ключевых направлений этого образовательного форума станут Рождественские Парламентские встречи, в ходе которых планируется провести три круглых стола по темам: «Проблемы и вызовы современной молодежной политики», «Роль традиционных религий в развитии гражданского общества», «Духовно-нравственное образование в российской школе: состояние, проблемы, перспективы развития».

В конференциях, которые также пройдут в рамках чтений, в числе докладчиков значатся и представители Псковской области: митрополит Псковский и Порховский, председатель Патриаршего Совета по культуре Тихон (направление «Церковь и культура») и специалисты Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области Анна Васильева и Елена Арламова. Последние поделятся с участниками опытом организации волонтерской службы с детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития.

Организатор 27-х Международных Рождественских образовательных чтений — Синодальный отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви совместно с Синодальными учреждениями. Председатель Международных Рождественских образовательных чтений Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.