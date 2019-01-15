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Общество

«Единая Россия» делегирует Ульяну Самсонову в Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании

Псковское отделение партии «Единая Россия» решило делегировать в Молодёжный парламент при областном Собрании депутатов председателя Молодежного общественного совета при главе Печорского района Ульяну Самсонову. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного отделения партии «Единая Россия», ее кандидатуру согласовал региональный политический совет на заседании 15 января.

Кандидатура Ульяны Самсоновой предложена в связи с тем, что Денис Матвеев, направленный в Молодёжный парламент по квоте «Единой России» и возглавлявший его, покинул свой пост. Он стал начальником управления цифрового развития и связи администрации Псковской области.

«Ульяна Самсонова участвовала в конкурсе подбора кандидатур в Молодёжный парламент год назад, по рейтингу она не прошла, но за прошедший период показала себя как активный организатор волонтерских и молодежных проектов на территории Печорского района, является членом партии «Единая Россия» и проявляет интерес к общественно-политической жизни в нашем регионе», - сообщил заместитель секретаря регионального отделения Партии, вице-спикер ПОСД Виктор Остренко, курирующий работу Молодёжного парламента. 

Напомним, согласно положению о Молодёжном парламенте, пятьдесят процентов его состава (22 человека) избирается на конкурсной основе, столько же делегируют региональные отделения политических партий, представленные в Собрании, пропорционально количеству фракционных мандатов.

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