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Общество

Всемирный день «The Beatles» приглашает отметить Центральная городская библиотека Пскова 16 января

16 января Центральная городская библиотека Пскова (Конная, 6) приглашает отметить Всемирный день «The Beatles» в рамках акции «Джем-сейшн в библиотеке», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки.

На книжной выставке «Все это рок-н-ролл» будут представлены иллюстрированная биография «David Bowie» с коллекцией из 200 классических и неопубликованных фотографий, книга Доминика Ламблена «The Rolling Stones: взгляд изнутри», книга «U2: история за каждой песней», биография «Queen: We are the Champions», иллюстрированная история «Курт Кобейн и Nirvana» и книга Хантера Дэвиса «The Beatles: Авторизованная биография», где использованы архивные фотоматериалы и интервью, помогающие раскрыть характер взаимоотношений членов группы «Битлз» между собой и внешним миром.

Накануне праздника в библиотеке на Конной прошел концерт псковской группы «Живая вода». Музыканты поучаствовали в «битловской» фотосессии, повторив образы, созданные на обложке пластинки «Abbey Road», последнего совместного альбома «Битлз» 1969 года.

«В день «Битлз» участники акции «Джем-сейшн в библиотеке» смогут снова услышать любимые композиции легендарной группы, которая занимает первое место в списке величайших исполнителей всех времен по версии журнала «Rolling Stone», – добавили в пресс-службе библиотеке.

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