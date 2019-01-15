МЧС предложило запретить отключать газ и электроэнергию малоимущим

20:21, 15 января 2019, ПАИ

МЧС России предложило ввести запрет на отключение за неуплату коммунальных услуг от газо- и электроснабжения малообеспеченных и многодетных семей, пишет газета «Известия» со ссылкой на заявление главного госинспектора по пожарному надзору Рината Еникеева на селекторном совещании сегодня, 15 января.

В качестве примера он привел пожар в одном из субъектов страны, где семья из-за отключения электричества за долги грелась, используя открытый огонь.

Ринат Еникеев отметил, что в России зафиксирован рост гибели несовершеннолетних на пожарах в период с конца ноября 2018 года по начало января. В связи с этим в рамках месяца безопасности ведется профилактическая работа с малообеспеченными и многодетными семьями.