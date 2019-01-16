0
22:31
Цифровые приставки могут приобрести псковичи в отделениях Почты России
21:54
Юбилей в стиле ретро организовал Псковский Красный Крест для 85-летней подопечной
20:51
«Глубокая зима» наступила в Полистовском заповеднике
19:47
Подарки от Деда Мороза получили 28 детей из Островской коррекционной школы
18:01
Пётр Воронцов: Благодаря премии «Народное признание» жители Псковской области узнают своих героев
17:17
Метели и гололедица ожидаются в Псковской области в ближайшие два дня
17:12
Определён состав жюри премии «Народное признание – 2018»
Еще новости
Общество

Характер человека по его переписке научились определять в России

Российские специалисты научились определять характер человека путем анализа его переписки, сообщает газета «Известия» со ссылкой на компанию «СёрчИнформ», сотрудники которой создали соответствующую компьютерную программу.

Отмечается, что разработка позволяет выявить степень эмоциональной устойчивости, агрессивности, контактности и узнать о других неизменных чертах личности. Значительная часть результатов ее проверки совпала с выводами психологов. При этом программа исключает субъективную оценку, отмечают ее создатели.

По мнению экспертов, новая система проверки может быть использована работодателями в целях исключения утечки данных при условии, что оцениваться будет лишь рабочая переписка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Цифровые приставки могут приобрести псковичи в отделениях Почты России
16 января 2019
Цифровые приставки могут приобрести псковичи в отделениях Почты России
Юбилей в стиле ретро организовал Псковский Красный Крест для 85-летней подопечной
16 января 2019
Юбилей в стиле ретро организовал Псковский Красный Крест для 85-летней подопечной
«Глубокая зима» наступила в Полистовском заповеднике
16 января 2019
«Глубокая зима» наступила в Полистовском заповеднике
Подарки от Деда Мороза получили 28 детей из Островской коррекционной школы
16 января 2019
Подарки от Деда Мороза получили 28 детей из Островской коррекционной школы
Пётр Воронцов: Благодаря премии «Народное признание» жители Псковской области узнают своих героев
16 января 2019
Пётр Воронцов: Благодаря премии «Народное признание» жители Псковской области узнают своих героев
Метели и гололедица ожидаются в Псковской области в ближайшие два дня
16 января 2019
Метели и гололедица ожидаются в Псковской области в ближайшие два дня
Определён состав жюри премии «Народное признание – 2018»
16 января 2019
Определён состав жюри премии «Народное признание – 2018» 4
Ликвидацию последствий снегопада и гололедных образований завершают специалисты «Псковэнерго»
16 января 2019
Ликвидацию последствий снегопада и гололедных образований завершают специалисты «Псковэнерго»

Идет загрузка...