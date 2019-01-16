Характер человека по его переписке научились определять в России

21:04, 16 января 2019, ПАИ

Российские специалисты научились определять характер человека путем анализа его переписки, сообщает газета «Известия» со ссылкой на компанию «СёрчИнформ», сотрудники которой создали соответствующую компьютерную программу.

Отмечается, что разработка позволяет выявить степень эмоциональной устойчивости, агрессивности, контактности и узнать о других неизменных чертах личности. Значительная часть результатов ее проверки совпала с выводами психологов. При этом программа исключает субъективную оценку, отмечают ее создатели.

По мнению экспертов, новая система проверки может быть использована работодателями в целях исключения утечки данных при условии, что оцениваться будет лишь рабочая переписка.