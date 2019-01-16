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Общество

До +3 прогреется воздух в Псковской области 17 января

17 января на территории Псковской области ожидается облачная погода, осадки в виде снега, мокрого снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит от -3 до -8 градусов, днем  - от -2 до +3.

Будет дуть ветер юго-западного направления со скоростью 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление – низкое, радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.

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