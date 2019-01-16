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Общество

Премьера спектакля «Ночь перед Рождеством» пройдёт в псковском Доме офицеров 19 января

19 января в Пскове на сцене МБУК «Дом офицеров» состоится премьерный театрализованный хореографический спектакль «Ночь перед Рождеством» по мотивам одноименного одного из самых известных мистических произведений Николая Гоголя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Доме офицеров. 

«Зрителей ждёт сценическое действо, окутанное волшебством насыщенных дивных мелодий русского и украинского фольклора, захватывающего сюжета, ярких костюмов, масштабных декораций, спецэффектов и новых хореографических постановок», - говорится в анонсе. Все роли исполнят артисты народных хореографических коллективов Театра танца «Русские узоры» и ансамбля «Псковские кружева» (художественный руководитель - обладатель почётного звания «Душа земли Псковской» Ирина Казимир).

«Языком танца артисты расскажут историю любви кузнеца Вакулы, рискнувшего ради капризной красавицы Оксаны связаться с Чертом и не проиграть в нелёгком противостоянии человека и нечистой силы. У вас есть счастливая возможность погрузиться в чарующую атмосферу сияющей рождественской ночи, свершившегося чуда и приключений», - добавили в Доме офицеров.

Билеты можно приобрести онлайн: http://pskov-do.ru/afisha/noch_pered_rozhdestvom.

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