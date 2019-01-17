«Град Скобаря» появится в Финском парке Пскова в дни Ганзы

13:14, 17 января 2019, ПАИ

В дни Ганзы-2019 на набережной реки Псковы в Финском парке разместится «Град Скобаря», мероприятия которого направлены на знакомство публики с местными народными традициями и историей. Схема праздничного пространства была рассмотрена 16 января на заседании рабочей группы по направлению культуры в рамках подготовки 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В мероприятии под руководством главы города Ивана Цецерского приняли участие директор муниципального автономного учреждения культуры «Ганзейская дирекция по проведению праздников» Татьяна Пустошкина, начальник Управления культуры администрации Пскова Юрий Мартынов, директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской культурный центр» Елена Голубева, специалисты.

Елена Голубева рассказала о зонах размещения сценических площадок в «Граде Скобаря», об уникальном цирковом спектакле на открытом воздухе «О древнем городе», большом сольном концерте Русского народного хора «Россия начинается здесь» и других фолк-коллективов. Предполагается, что по сценическим площадкам будет ездить балаганная телега с артистами в народных костюмах, которые будут давать маленькие концерты. Обсуждалось, что Городской культурный центр, возможно, будет единым координационным местом для всех выступающих ансамблей. В настоящее время заявили о своем участии 17 творческих коллективов из российских и зарубежных городов, в том числе 3 детских.

Особую заинтересованность вызвало обсуждение зоны «АРТ-искусство» и фотостены, где псковичи и гости города, в том числе не профессионалы, а любители, смогут разместить свои рисунки и фото, посвященные Пскову и проходящим Ганзейским дням. Иван Цецерский предложил привлечь к этой работе волонтеров и с помощью разработанной шкалы оценок и поощрений за активность и мастерство создать оригинальную фотохронику праздничных событий. Он поручил специалистам подумать над этой идеей, которая позволила бы отобрать лучшие авторские фото для книги о Ганзе-2019 в Пскове и стала бы своеобразной летописью этого Международного форума.

Также участники обсудили другие вопросы зонирования на Ганзейские дни с 27 по 30 июня в Пскове при проведении культурно-массовых мероприятий. Так, планом предусматриваются Ганзейский рынок городов-участников, детская развлекательная площадка, праздничная площадка на территории Кремля, зоны интерактивных мастер-классов и фольклорных выступлений, исторической реконструкции и ремесленного рынка, выставка промышленных достижений Пскова и области.